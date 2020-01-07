Akşam Postası | 7 Ocak 2020

Gündem

İstanbul'da 2 gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmurun kente verdiği zarar ortay çıktı. Fırtına boyunca İstanbul'da 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü. Devamını oku...

Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat seferleri tekrar yapılmaya başlandı. Devamını oku...

Facebook Türkiye genelinde İstanbul merkezli 8 ilde ofis açıyor. Ofislerden ilki 13 Ocak'ta Bursa'da faaliyete başlayacak.Kurulacak ofisin amacının genç girişimcilere dijital alanda yeni yeni açılımlar sağlamak. Devamını oku...

Türkiye'de yargı sistemi, savcıların şüpheliler ile pazarlığa oturmasını sağlayacak olan yeni bir sistem için çalışmalara başladı. Karar 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Buna göre savcılar artık ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek. Devamını oku...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik , 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Devamını oku...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." dedi. Devamını oku...

Yeni yıl ile birlikte gayrimenkul değerleme sistemiyle ilgili değişiklikler yapıldı. Gayrimenkulde vergiler gerçek değer üzerinden alınacak. Tapuda farklı illerden alım-satım yapılacak. Devamını oku...





Dünya

Irakta ABD tarafından düzenlenen saldırı sonrası hayatını kaybeden İranlı komutan Kasım Süleymani'n naaşı bugün defnedileceği yer olan memleketine ulaştı. Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham çıktığı ve ölenlerin olduğu belirtildi. Cenaze töreni ertelendi. Devamını oku...

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani 'nin ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından İran'da yüz binler intikam yemini etmişti. İran, ABD'nin tüm komutanlarını ve Pentagon'un tüm yetkililerini terörist ilan etti. Devamını oku..

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında yeni cinsel taciz suçlamalarıyla dava açıldı. Weinstein'ın 18 Şubat 2013'te Los Angeles'ta bir kadının otel odasına zorla girerek tecavüz ettiği, ertesi gün de Beverly Hills'teki otel suitinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Devamını oku...

ABD'li UBER ve Güney Koreli Hyundai yeni bir proje için iş birliği yaptı. İkili arasında yapılacak iş birliği ile hava taşımacılığı ağı kapsamında uçan taksi üretilecek. Devamını oku...

Endonezya'da Sumatra Adası'nda 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Devamını oku...





Spor

-Medipol Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Arda, Barcelona'ya dönüyor. - Devamını oku...

-Lukas Podolski, Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddiasını çayla yalanladı. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

Berkay Şahin kızını sevdiği anları paylaştı - Devamını oku...





Günün videosu

-Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus yolcu uçağı pistten çıktı





Günün şarkısı