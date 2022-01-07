Türkiye Akşam Postası | 7 Ocak 2022

Akşam Postası | 7 Ocak 2022

Türkiye

Akşam Postası | 7 Ocak 2022

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmkanlarımızı devreye almalıyız! Emeklilere güzel haber! 3000 liraya kadar yükseldi! Yasaklar geri dönebilir! Yüzde 50 sınırlaması, 3. doz şartı...- Daha fazlası için Akşam Postası.

07 Ocak 2022, Cuma 17:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmkanlarımızı devreye almalıyız -Devamını oku..

Emeklilere güzel haber! 3000 liraya kadar yükseldi -Devamını oku...

Yasaklar geri dönebilir! Yüzde 50 sınırlaması, 3. doz şartı... -Devamını oku...

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