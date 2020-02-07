Akşam Postası | 7 Şubat 2020

Günün şarkısı





Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelirken İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’a, Üsküdar’daki evini sordu. Silivri depreminin ardından civardaki tüm evlerin yıkıldığını belirten Erdoğan “Bu cuma da olmazsa gelir ben yıkarım” diye espri yaptı. Devamını oku...

İstanbul'da ulaşıma zam kesinleşti. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. Devamını oku...

Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların ardından "Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun kendisi de huzur bulamaz" diyerek doğaya yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı.Devamını oku...

Ankara'da, erkek arkadaşı olduğu için babası tarafından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Şeyma Yıldız'ın ölmeden önce kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.Devamını oku...





Dünya

Bilim insanları Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsünün pangolin isimli hayvandan yayılmış olabileceğini belirtti. Devamını oku...

600 kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin ile 2414 kilometrelik sınırı bulunan Kuzey Kore'de halen herhangi bir koronavirüs vakası kayda geçmedi. Söz konusu durum, soru işaretlerine yol açtı. Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye ülkenin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer verme kararı sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la tartıştığı iddia edildi. Devamını oku...





Spor

NBA All Star 2020 kadroları belli oldu. LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'nun takımları şöyle: - Devamını oku...

Mbaye Diagne'nin Çin'e transferine koronavirüsünün engel olduğu ortaya çıktı. - Devamını oku...

Kobe Bryant ile kızının cenaze töreni ve yeri belli oldu. Tören 24 Şubat'ta Staples Center'da yapılacak. 20 bin kişilik bu stadyumda daha önce Michael Jackson'ın cenaze töreni de gerçekleşmişti. - Devamını oku...

Kral Kupası'nda İspanya'nın kralları yok: Barcelona ve Real Madrid elendi. - Devamını oku...

TFF, Elazığspor'un ligden çekilme talebini kabul etti. - Devamını oku...

Shane Larkin artık resmen Türk vatandaşı. Larkin'in bir süredir konuşulan Milli Takım'da oynama durumunun önünde artık hiçbir engel kalmadı. - Devamını oku...

Dünyanın en pahalı kalecisi Kepa, çocukluk aşkından ayrıldığı için performansı düştü. - Devamını oku...





Magazin

Gülben Ergen, merak edilenleri canlı yayında anlattı... Burcu Esmersoy'un ardından Gülben Ergen de 'eski eşimin düğününe giderim' dedi. - Devamını oku...

Basketbolcu Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası. - Devamını oku...

Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır. - Devamını oku...

İrem Helvacıoğlu pesketaryen diyetiyle 20 kilo verdi. - Devamını oku...





Günün köşe yazısı

Ne yapıyorsanız yapın iyi bir annesiniz - Şafak Coştu yazdı...- Devamını oku...

Günün podcast'i





Günün videosu

Hindistan'da bir kişi, havalimanında piste dadanan maymunları ayı kostümü ile kovaladı.





Günün iyi haberi

NASA astronotu Christina Koch, 328 günün ardından yeryüzüne ayak bastı. Mutluluğu görülmeye değerdi. - Devamını oku...





Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak mercimek çorbası tarifi, portakallı pırasa yemeği tarifi, havuç tarator tarifi ve bisküvi pastası tarifleri. -Devamını oku...