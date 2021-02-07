Akşam Postası | 7 Şubat 2021

Trakya'da Ergene Nehri'ndeki zehirler toprağa ve yer altı sularına karıştı.

Defne Samyeli ile ev sahibi arasındaki gerilim artıyor! Yalancı şahitlik yapıyor dedi şikayetçi oldu. Devamını oku...

Dizi aşklarının gerçek olduğu iddia edilen oyuncu çift Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aralarının bozulduğu konuşuluyordu. İkili hakkında çıkan bu haberlere Kerem Bürsin'den cevap geldi. Devamını oku...

Survivor'da düşük performansına rağmen, eğlenceli tavırlarıyla çok sevilen İlayda Şeker, gönüllüler takımına başladığı yarışmaya ünlüler takımında devam ediyor. Röportajlarıyla sık sık gündeme gelen Şeker, son olarak annesine söylediği bir yalanı itiraf etti. Devamını oku...

Beşiktaşlı Gökhan Töre, Mart 2020’de mimar Buket Büyükdere ile nikah masasına oturmuş, 28 Ocak’ta kızı Adel’i kucağına almıştı. Doğumun üzerinden kısa süre geçmesine rağmen taze anne önceki gün Bebek’teydi. Kızını da yanına almış, bir arkadaşı ile tura çıkmıştı. Buket Töre objektifleri görür görmez telaşlandı, hemen bebeğinin yüzünü örtmeye çalıştı. Devamını oku...