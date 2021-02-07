Akşam Postası | 7 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! CHP'de 'parti bölünmesin' hareketi: Kılıçdaroğlu 3 vekille görüşecek. İstanbul'da cuma gününden itibaren 7 gün boyunca kar yağacak. 28 günlük süre doldu, koronavirüs aşısında ikinci doz başlıyor. Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem oldu. Daha fazlası için Akşam Postası.
07 Şubat 2021, Pazar 17:44 Son Güncelleme:
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Gündem
- Amerikalı Bloomberg Türkiye'nin normalleşmesi için tarih verdi. Devamını oku...
- Erdoğan, Koca, Akşener ve Bahçeli'ye ikinci doz aşı yapılacak. Devamını oku...
- CHP'de 'parti bölünmesin' hareketi: Kılıçdaroğlu 3 vekille görüşecek. Devamını oku...
- Trakya'da Ergene Nehri'ndeki zehirler toprağa ve yer altı sularına karıştı. Devamını oku...
- İstanbul'da cuma gününden itibaren 7 gün boyunca kar yağacak. Devamını oku...
- Göbeklitepede ortaya çıktı, 3 gündür gizemi çözülemiyor.Devamını oku...
- 28 günlük süre doldu, koronavirüs aşısında ikinci doz başlıyor.Devamını oku...
Dünya
- Himalayalar'dan kopan buzul nedeniyle Hindistan'da 150 kişi kayıp. Devamını oku...
- Gizemli hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...
- DSÖ: Virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt yok. Devamını oku...
- Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem oldu. Devamını oku...
Magazin
- Defne Samyeli ile ev sahibi arasındaki gerilim artıyor! Yalancı şahitlik yapıyor dedi şikayetçi oldu. Devamını oku...
- Dizi aşklarının gerçek olduğu iddia edilen oyuncu çift Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aralarının bozulduğu konuşuluyordu. İkili hakkında çıkan bu haberlere Kerem Bürsin'den cevap geldi. Devamını oku...
- Survivor'da düşük performansına rağmen, eğlenceli tavırlarıyla çok sevilen İlayda Şeker, gönüllüler takımına başladığı yarışmaya ünlüler takımında devam ediyor. Röportajlarıyla sık sık gündeme gelen Şeker, son olarak annesine söylediği bir yalanı itiraf etti. Devamını oku...
- Beşiktaşlı Gökhan Töre, Mart 2020’de mimar Buket Büyükdere ile nikah masasına oturmuş, 28 Ocak’ta kızı Adel’i kucağına almıştı. Doğumun üzerinden kısa süre geçmesine rağmen taze anne önceki gün Bebek’teydi. Kızını da yanına almış, bir arkadaşı ile tura çıkmıştı. Buket Töre objektifleri görür görmez telaşlandı, hemen bebeğinin yüzünü örtmeye çalıştı. Devamını oku...
- Hollywood’un en sevilen eski çiftlerinden Jennifer Aniston (51) ve Brad Pitt (57) 2005’te boşanmıştı. Geçen yıl ilk kez bir arada görüntülenmeye başlamışlardı. Aniston’ın önceki gün köpeğiyle selfie pozunda görülen erkeğin Pitt olduğu iddia edildi. Bu iddia, hayranlarını heyecanlandırdı. Devamını oku...
Spor
- Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde sakatlanan Luiz Gustavo'nun yokluğu, dev maçta çok hissedilmişti. Gustavo'nun 2 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. - Devamını oku...
- Fenerbahçe derbisinde kalesini gole kapatan Galatasaray'da Ryan Donk, Marcao ve Muslera'nın oluşturduğu defans hattı başarılı bir maç çıkarmıştı. Donk, kendine has diliyle Fatih Terim'e Instagram'dan bir soru yöneltti. Terim ise öğrencisine esprili yaklaştı. - Devamını oku...
- Amerikan güreşçisi olarak tanınan 42 yaşındaki Gabbi Tuft trans birey olduğunu açıkladı. 'Gerçek kimliğimi daha fazla saklamak istemedim ve bilinsin istiyorum' diyerek açıklama yapan Gabbi Tuft, uzun yıllar Amerikan güreşi sporuyla uğraşmıştı. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın 34 yaşındaki kaptanı Fernando Muslera, ayağının kırıldığı ağır sakatlıktan sonra nasıl dönecek diye merak ediliyordu. Eskisi gibi dönüp dönemeyeceği tartışılan Muslera, eskisinden de iyi döndü. Uruguaylı kaleci, kalesine gelen son 22 şutun 20'sini kurtardı. Bu şutların 6'sı yüzde yüzlük gol pozisyonuydu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Patates oturtma
- Fırında makarna
- Kıbrıs tatlısı