Akşam Postası | 7 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasıyla ile ilgili skandal paylaşım yapan Eski Milli Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Devamını oku...

Kar çok kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek! Meteoroloji son dakika olarak duyurdu...Devamını oku...

Koronavirüs vaka haritası güncellendi! İşte zirvedeki 10 ilimiz. Devamını oku...

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SGK harekete geçti! O maaş kesiliyor, ödenen para da faiziyle geri alınıyor. Devamını oku...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde cinayet silahı bakın nerede bulundu! Devamını oku...

Fransa başkanı Macron'un Vladimir Putin ile Ukrayna konusunu masaya yatıracağı görüşmeye saatler kala Kremlin'den yapılan açıklamalar adeta şok etkisi yarattı. Devamını oku...

İsveç’te 800 yıllık batık gemi bulundu. Devamını oku...

Avustralya’daki orman yangını 60 bin hektar alanı kül etti. Devamını oku...

Bir yıl boyunca ajanlık eğitimi aldığını sandı, gerçek bambaşka çıktı. Devamını oku...

32 metrelik kuyuya düşerek can veren Rayan bugün toprağa verilecek. Devamını oku...

Hadise ve Mehmet Dinçerler bir süredir aşk yaşıyor. Ünlü çift sosyal medya sayfalarından zaman zaman birlikte oldukları kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde borç iddialarıyla gündeme gelen Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler gözleri üzerine çekmişti. Şimdi ise eski manken Ebru Şancı, Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisi hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu. Devamını oku...

Kemerburgaz’da 10 milyon TL'lik kütük villada yaşayan Eser ve Berfu Yenenler'in evinin başına gelmeyen kalmadı. Ünlü çiftin evini önce eşek arıları bastı, daha sonra tilkiler dadandı. Yangın çıkan evin üstüne bir de ağaç devrildi... Devamını oku...

Yıldız milyarder ve model Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden ikinci bebeklerini beklediklerini geçtiğimiz eylül ayında duyurmuştu. Şimdi ise ünlü çift ikinci kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Devamını oku...

Sahne aldığı konserlerde tercih ettiği cesur kostümlerle adından söz ettiren Hande Yener, önceki gün oğlu ile Etiler’de kameralara yansıdı. Hande Yener, son dönemde yaşanan taciz olaylarına değindi ve bir itirafta bulundu. Devamını oku...

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti magazin dünyasının örnek isimleri arasında yer alıyor. Kariyerlerin yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay evliliklerinde bir yılı daha geride bıraktı. Bu özel gün için Hazal Kaya, Instagram sayfasından bir paylaşım yaparak aşkını haykırdı. Devamını oku...

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'den sonra TRT Spor'a geçmiş ve yorumculuğa burada devam etmişti. Dilmen'in kanalla yolları ayırdığı ve sezonun geri kalanında ekranlarda olmayacağı öğrenildi. - Devamını oku...

Yeni Malatyaspor Sumudica ayrılığını resmen açıkladı - Devamını oku...

Sumudica'nın eski tercümanından şok iddia! 'Futbolculara cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu' - Devamını oku...

Oğulcan Çağlayan Eyüpspor yolunda! 1 milyon euro bonservis ödenecek - Devamını oku...

Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini resmen feshetti - Devamını oku...

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarıldı. - Devamını oku...