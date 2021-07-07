Akşam Postası | 7 Temmuz 2021

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Komisyonu'nda kabul edildi. Devamını oku...

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı. Devamını oku...

MEB'den 2021- 2022 yılı eğitim yılı için beklenen açıklama geldi. Devamını oku...

Araç kullananlar dikkat! Yeni uygulama başladı. Devamını oku...

Ülke şokta! Devlet Başkanı suikaste uğradı. Devamını oku...

Miçotakis'ten flaş Erdoğan ve Türkiye açıklaması! Devamını oku...

O anları çığlık atarak paylaştı! TikTok kullanıcısının korkunç deneyimi. Devamını oku...

Uzmanlardan çift doz aşı olanlar için kritik uyarı! Bu belirtilere dikkat. Devamını oku...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun lig fikstürü 13 Temmuz'da çekilecek. TFF 1. Lig'in fikstürünün de ise 14 Temmuz'da çekileceği açıklandı. - Devamını oku...

Adana Demirspor Balotelli ile resmen anlaştı. Taraftar 3 yıllık sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Vitor Pereira Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından kendi kurallarını getirdi. Portekizli hoca takımı istediği seviyeye çekebilmek için bazı kararlar aldı. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de son dönemin parlayan ismi hiç şüphesiz Arda Güler. Henüz as takımda forma giymese de Elit Ligi'ndeki performansıyla adından söz ettiren Arda'nın Fenerbahçe'ye transfer hikayesi de ortaya çıktı. İşte Arda Güler'in Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye geliş hikayesi... - Devamını oku...