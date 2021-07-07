Türkiye Akşam Postası | 7 Temmuz 2021

Akşam Postası | 7 Temmuz 2021

Türkiye

Akşam Postası | 7 Temmuz 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Komisyonu'nda nihayet kabul edildi. - Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı. - Haiti Devlet Başkanı suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. - Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da. Daha fazlası için Akşam Postası.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 17:53 Son Güncelleme:
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Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Komisyonu'nda kabul edildi. Devamını oku...

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı. Devamını oku...

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