Türkiye Akşam Postası | 8 Ağustos 2020

Akşam Postası | 8 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 8 Ağustos 2020

Akşam Postası ile günün tüm önemli haberlerine ulaşmak sadece 5 dakika. İşte günün özeti niteliğindeki Akşam Postası.

08 Ağustos 2020, Cumartesi 17:54 Son Güncelleme:
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Gündem

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Prof. Dr. Gerek: Aşı bulunsa bile bir süre daha enfeksiyon ile yaşayacağız. -Devamını oku...

Fırtına ve yağmur uyarısı yapıldı. -Devamını oku...

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Kilis'te taziye ziyaretlerine yasaklama. -Devamını oku...


Magazin

Yıldız Asyalı: Biten ilişkim için değil köpeğim Harley için ağlıyorum. - Devamını oku...

Portekizli iş insanı, kızını göremediği iddiasıyla Tülin Şahin'e dava açtı. Tülin Şahin'den yanıt gecikmedi. -Devamını oku...

Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun aşk yaşıyor. - Devamını oku...

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü’nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...


Eğlence

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Dünyanın en iyi giyinen 10 erkeği -Devamını oku...


Spor

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'ye veda etti. -Devamını oku...

Ankaragücü, Fuat Çapa ile anlaştı. -Devamını oku...


Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Kremalı mantar çorbası
  • Körili tavuklu pilav
  • Semizotu salatası
  • Şekerpare tatlısı

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Önüne çıkan her şeyi yutan karadelik videosu

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