Akşam Postası | 8 Ağustos 2020

Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirleri için önemli bir paylaşımda bulundu. -Devamını oku...

Bozcaada'da tatil sezonu, esnaf memnun halk tedirgin. -Devamını oku...

Prof. Dr. Gerek: Aşı bulunsa bile bir süre daha enfeksiyon ile yaşayacağız. -Devamını oku...

Fırtına ve yağmur uyarısı yapıldı. -Devamını oku...

Oktay: Beyrut Limanı faaliyete geçene kadar Mersin kullanılabilir. -Devamını oku...

Endonezya'da yanardağ patlaması. -Devamını oku...

Altına yatırım yapanlar için uzmanlardan uyarı. -Devamını oku...

Kilis'te taziye ziyaretlerine yasaklama. -Devamını oku...





Magazin

Yıldız Asyalı: Biten ilişkim için değil köpeğim Harley için ağlıyorum. - Devamını oku...

Portekizli iş insanı, kızını göremediği iddiasıyla Tülin Şahin'e dava açtı. Tülin Şahin'den yanıt gecikmedi. -Devamını oku...

Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun aşk yaşıyor. - Devamını oku...

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü’nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...





Eğlence

Türkiye'de çekilen 10 yabancı film-Devamını oku...

İlişkiler üzerine söylenmiş klişeler ve anlamları Devamını oku...

Dünyanın en iyi giyinen 10 erkeği -Devamını oku...





Spor

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'ye veda etti. -Devamını oku...

Ankaragücü, Fuat Çapa ile anlaştı. -Devamını oku...





Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Kremalı mantar çorbası

Körili tavuklu pilav

Semizotu salatası

Şekerpare tatlısı

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Önüne çıkan her şeyi yutan karadelik videosu