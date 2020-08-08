Akşam Postası | 8 Ağustos 2020
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08 Ağustos 2020, Cumartesi 17:54 Son Güncelleme:
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Gündem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirleri için önemli bir paylaşımda bulundu. -Devamını oku...
Bozcaada'da tatil sezonu, esnaf memnun halk tedirgin. -Devamını oku...
Prof. Dr. Gerek: Aşı bulunsa bile bir süre daha enfeksiyon ile yaşayacağız. -Devamını oku...
Fırtına ve yağmur uyarısı yapıldı. -Devamını oku...
Oktay: Beyrut Limanı faaliyete geçene kadar Mersin kullanılabilir. -Devamını oku...
Endonezya'da yanardağ patlaması. -Devamını oku...
Altına yatırım yapanlar için uzmanlardan uyarı. -Devamını oku...
Kilis'te taziye ziyaretlerine yasaklama. -Devamını oku...
Magazin
Yıldız Asyalı: Biten ilişkim için değil köpeğim Harley için ağlıyorum. - Devamını oku...
Portekizli iş insanı, kızını göremediği iddiasıyla Tülin Şahin'e dava açtı. Tülin Şahin'den yanıt gecikmedi. -Devamını oku...
Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun aşk yaşıyor. - Devamını oku...
Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü’nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...
Eğlence
Türkiye'de çekilen 10 yabancı film-Devamını oku...
İlişkiler üzerine söylenmiş klişeler ve anlamları Devamını oku...
Dünyanın en iyi giyinen 10 erkeği -Devamını oku...
Spor
Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'ye veda etti. -Devamını oku...
Ankaragücü, Fuat Çapa ile anlaştı. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Kremalı mantar çorbası
- Körili tavuklu pilav
- Semizotu salatası
- Şekerpare tatlısı
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Önüne çıkan her şeyi yutan karadelik videosu