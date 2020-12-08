Akşam Postası | 8 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Türkiye'nin aldığı Çin aşısı Sinovac'ın etki oranı yüzde 97. Karantina süresi neden düşürüldü? Sağlık Bakanlığı gerekçeyi açıkladı. ABD, Pfizer/BioNTech corona virüs aşısına onay verdi. İlk Pfizer/BioNTech aşısı 90 yaşında bir kadına yapıldı. Yılmaz Vural yoğun bakımdan sonra ilk kez göründü. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
08 Aralık 2020, Salı 17:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Türkiye'nin aldığı Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı. Devamını oku...
- Çin aşısını gönüllü yaptıran profesör kendisinde görülen yan etkiyi açıkladı. Devamını oku...
- Karantina süresi neden düşürüldü? Sağlık Bakanlığı gerekçeyi açıkladı. Devamını oku...
- Kurallara uymayan polisler Rize Valisi'ne yakalandı. Devamını oku...
- 2021 asgari ücrette olası yeni maaşlar belli oldu. Devamını oku...
- 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor. Devamını oku...
- AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Tanzanya'ya Büyükelçi olarak atandı. Devamını oku...
Dünya
- ABD, Pfizer/BioNTech corona virüs aşısına onay verdi. Devamını oku...
- Büyük gün! İlk Pfizer/BioNTech aşısı 90 yaşında bir kadına yapıldı. Devamını oku...
- Macaristan Dışişleri Bakanı: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elindedir. Devamını oku...
Magazin
- Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın da Survivor 2021'e gideceği iddia edildi. - Devamını oku...
- Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisinin canlı yayına girip küfür etti - Devamını oku...
- Kendi kanalının stüdyosunda röportaj veren Ilıcalı, yeni platformu Exxen için çekeceği Sihirli Annem dizisinden bahsetti: Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim - Devamını oku...
- Cansever, Gonca Vuslateri'nin kendisine benzetilmesine sitem etti - Devamını oku...
- 'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, imaj değişikliğine giderek saçlarını kazıttı. - Devamını oku...
- Survivor 2021’e katılacak olan 5. yarışmacı belli oldu! Milli Güreşci İsmail Balaban Survivor’da yarışacak. - Devamını oku...
Spor
- Yılmaz Vural yoğun bakımdan sonra ilk kez göründü - Devamını oku...
- Dünya Kupası eleme maçları ne zaman oynanacak? İşte takvim - Devamını oku...
- 2022 Dünya Kupası eleme grubundaki rakipler, Türkiye için ne dedi? - Devamını oku...
- 2020 yılında corona virüse yakalanan oyuncular kimler? İşte virüsü yenen futbolculardan oluşan ilk 11! - Devamını oku...
- Fenerbahçe Enner Valencia'ya bir türlü kavuşamadı. 31 yaşındaki oyuncu corona virüsü atlattıktan hemen sonra sakatlanınca yine takımdan ayrı kaldı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tarhana çorbası
- Meksika usulü tavuk
- Erişte makarna
- Saray lokumu
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