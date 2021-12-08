Türkiye Akşam Postası | 8 Aralık 2021

Akşam Postası | 8 Aralık 2021

Türkiye

Akşam Postası | 8 Aralık 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stokçulara: Ellerindekine el koyacağız! - Memur ve memur emeklisi dikkat! 3600 ek gösterge ve zam açıklaması. - Kar başladı! Her yer beyaza büründü, çok sayıda kent için alarm verildi... Daha fazlası için Akşam Postası.

08 Aralık 2021, Çarşamba 18:07 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stokçulara: Ellerindekine el koyacağız! Devamını oku...

Kar başladı! Her yer beyaza büründü, çok sayıda kent için alarm verildi...Devamını oku...

Memur ve memur emeklisi dikkat! 3600 ek gösterge ve zam açıklaması. Devamını oku...

AK Partili ve CHP'li vekiller yumruklaştı! Meclis'te ortalık karıştı. Devamını oku...

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TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan Teşkilat dizisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, diziye veda mı ediyor? İşte detaylar... Devamını oku...

Modacı Gülşah Saraçoğlu bugün tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına katıldı. Kürk sevdasıyla bilinen ünlü modacı yine hayvanseverleri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Sana Söz isimli dizinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak ani bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncu Erkan Petekkaya’nın sevenleri konuyla ilgili detayları merak etmeye devam ederken Erkan Petekkaya’ya posta.com.tr ulaştı. Yaşadığı sağlık sorunu hakkında konuşan Erkan Petekkaya hastalığı hakkında merak edilenleri yanıtladı. Devamını oku...

Kurye Barış D., kargo paketlerini ulaştıramadığı Gonca Vuslateri’ye sosyal medyadan mesaj atmıştı. Vuslateri mesajları yayınlayınca kurye küfürlü mesajlar atarak ünlü ismi tehdit etmişti. Vuslateri, olay sonrası şikayetçi olmuştu. Kuryenin ifadesi ortaya çıktı. Devamını oku...

8 Mart 2021 tarihinde hayatını kaybeden merhum oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, şu sıralar kariyerinde çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Oyuncu Pelin Öztekin, son olarak Instagram sayfasından dans ettiği anları paylaştı. Pelin Öztekin’in dans performansı sosyal medyada birçok yorum aldı. Devamını oku...

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