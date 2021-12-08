Akşam Postası | 8 Aralık 2021

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Kar başladı! Her yer beyaza büründü, çok sayıda kent için alarm verildi...Devamını oku...

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BioNTech'ten aşı açıklaması! Omicron'a karşı etkili! Devamını oku...

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan Teşkilat dizisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, diziye veda mı ediyor? İşte detaylar... Devamını oku...

Modacı Gülşah Saraçoğlu bugün tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına katıldı. Kürk sevdasıyla bilinen ünlü modacı yine hayvanseverleri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Sana Söz isimli dizinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak ani bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncu Erkan Petekkaya’nın sevenleri konuyla ilgili detayları merak etmeye devam ederken Erkan Petekkaya’ya posta.com.tr ulaştı. Yaşadığı sağlık sorunu hakkında konuşan Erkan Petekkaya hastalığı hakkında merak edilenleri yanıtladı. Devamını oku...

Kurye Barış D., kargo paketlerini ulaştıramadığı Gonca Vuslateri’ye sosyal medyadan mesaj atmıştı. Vuslateri mesajları yayınlayınca kurye küfürlü mesajlar atarak ünlü ismi tehdit etmişti. Vuslateri, olay sonrası şikayetçi olmuştu. Kuryenin ifadesi ortaya çıktı. Devamını oku...

8 Mart 2021 tarihinde hayatını kaybeden merhum oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, şu sıralar kariyerinde çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Oyuncu Pelin Öztekin, son olarak Instagram sayfasından dans ettiği anları paylaştı. Pelin Öztekin’in dans performansı sosyal medyada birçok yorum aldı. Devamını oku...

Sergen Yalçın Kayserispor maçı öncesi istifa edebilir - Devamını oku...

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'dan penaltı itirafı - Devamını oku...

Eski Ankaragücü başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti - Devamını oku...

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye adına hem en iyi hem de en kötü dereceye sahip. En kötü derece ise ne yazık ki Şampiyonlar Ligi tarihinin de en kötü derecesi. - Devamını oku...