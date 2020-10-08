Türkiye Akşam Postası | 8 Ekim 2020

Akşam Postası | 8 Ekim 2020

Türkiye

Akşam Postası | 8 Ekim 2020

Akşam Postası'nda günün tüm önemli haberlerini bulabilirsin. Yoğunluktan ya da başka bir sebepten ötürü gündemden uzak kaldıysan, sana her şeyi 5 dakikada özetleyebiliriz. İşte Akşam Postası

08 Ekim 2020, Perşembe 17:51 Son Güncelleme:
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asrın en büyük sağlık krizi. -Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İftihar vesilesi oldu. -Devamını oku...

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme. -Devamını oku...

Ali Edizer hakkında suç duyurusunda bulundular. -Devamını oku...

İmamoğlu'na hakaret davasında ceza belli oldu. -Devamını oku...

Dünya

Tek kullanımlık plastik malzemeler yasaklandı. -Devamını oku...

KKTC Maraş'ta 46 yıl sonra bir ilk. -Devamını oku...

Nobel Edebiyat Ödülü, Louise Glück'e verildi. -Devamını oku...

Brüksel'de kafe ve barlar kapatıldı. -Devamını oku...

Magazin

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın estetik operasyon geçirdiği iddia edildi. Sarıkaya'nın, estetik haberi duyulmasın diye ismini değiştirerek hastaneye yattığı da iddialar arasında. - Devamını oku...

Eda Taşpınar, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağrı Atakan ile Ortaköy'de bir gece kulübüne gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkollü bir grup Eda Taşpınar'a laf attı. Çağrı Atakan, laf atan gençleri dövdü. - Devamını oku...

Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez şarkıcının evinde gerçekleşen sade bir nikah ile 4 gün önce evlenmişti. Soner Sarıkabadayı, bugün baba olduğunu duyurdu. - Devamını oku...

Oyuncu Can Yaman, önceki gece Ortaköy'de bulunan bir mekanda yeni kız arkadaşıyla eğlendi. Can Yaman, dışarıda bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenince hedef şaşırtmak istedi. Kız arkadaşını önden gönderen oyuncu, gazetecilerin ayrılmasını beklerken; mekanda uyuyakaldı. - Devamını oku...


Spor

Muslera'nın sahalara dönüş tarihinde sevindiren gelişme. -Devamını oku...

Dünyanın genç yetenekleri listesinde 2 Türk isim. -Devamını oku...

Günün menüsü

  • Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
  • Düğün çorbası
  • Türlü yemeği
  • Çoban salata
  • Kakaolu ıslak kek 

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Kedi gibi kendini sevdirmeye çalışan baykuş



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