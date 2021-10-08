Akşam Postası | 8 Ekim 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 'Önümüzdeki yıl başlıyor' MEB'den flaş karar! Sınıf planı geliyor! İlkokul, ortaokul ve lise... Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var. Daha fazlası için Akşam Postası.
08 Ekim 2021, Cuma 17:37 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 'Önümüzdeki yıl başlıyor' posta.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-mujdeyi-verdi-onumuzdeki-yil-basliyor-2384927" target="_blank">-Devamını oku...
- MEB'den flaş karar! Sınıf planı geliyor! İlkokul, ortaokul ve lise... haber-fotograf-2385046-1" target="_blank">-Devamını oku...
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- Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var -Devamını oku...
- Gürcistan'da 7 katlı bir bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. -Devamını oku...
- İdo Tatlıses dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğününe birçok ünlü isim katıldı. Fakat düğüne katılan bir isim dikkat çekti. O isim çok az kişinin bildiği Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in birlikteliklerinde dünyaya gelen Melek Zübeyde Akkaş oldu. Devamını oku...
- Eski eşler Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, şarkıcı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'yi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Yaklaşık bir aydır ayrı olan ikilinin açıklamaları dikkat çekti. "Barışabiliriz" açıklamasını yapan Çıra'ya, eski eşinden şoke eden bir yanıt geldi. Devamını oku...
- Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Tamer Karadağlı, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ve kendi babasıyla yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Devamını oku...
- Kısa bir süre önce eski eşi Brad Pitt ile Güney Fransa'daki Miraval Şatosu için davalık olan Angelina Jolie, bu hukuk mücadelesinden galip geldi. Jolie, 164 milyon dolarlık malikanedeki yüzde 50'lik hissesini sattı. Böylece Jolie ile Brad Pitt arasındaki son hukuk savaşı da sona ermiş oldu. Devamını oku...
- Geçtiğimiz günlerde Taşkent Film Festivali’ne katılan Dilan Çiçek Deniz, güzelliğiyle büyüledi. Başarılı oyuncu yer aldığı projelerle yurtdışında en çok tanınan isimlerin başında geliyor. Özellikle “Çukur” dizisindeki Sena karakteriyle Özbekistan’da izlenen oyuncu, yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Devamını oku...
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- Dün TFF-MHK-Kulüpler Birliği toplantısı yapılmış ancak toplantının yeri sır gibi saklanmıştı. Toplantı sonrası da detaylı bir açıklama yapılmazken sadece hangi konular üzerine konuşulduğu öğrenildi. - Devamını oku...
- Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica oldu. Rumen teknik adam 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sumudica için imza töreni düzenlendi. - Devamını oku...
- Beşiktaş'ta Larin'le ilk görüşme olumsuz geçti: Ücret farkı çok - Devamını oku...
- Messi, Fransa'daki ilk röportajını France Football'a verdi. Röprtajın tamamı 9 Ekim Cumartesi günü okurlarla buluşacak. - Devamını oku...
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