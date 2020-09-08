Akşam Postası | 8 Eylül 2020
Bugün gündemde neler var, kaçırmak istemiyorsan Akşam Postası senin için önemli olan her şeyi bir araya getirdi. İşte bugünün Akşam Postası.
08 Eylül 2020, Salı 17:45 Son Güncelleme:
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Gündem
- 81 ile genelge! Restoran ve kafelerde bu gece itibariyle müzik çalınmayacak. Devamını oku...
- Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması. Devamını oku...
- Makam odasındaki tecavüz iddiasıyla ilgili rektörlük harekete geçti. Devamını oku...
- Dr. Mehmet Ceyhan pandemide kaç çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Devamını oku...
- Malatya Pütürge'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi. Devamını oku...
- Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Devamını oku...
Dünya
- Rusya'nın geliştirdiği corona virüs aşısı bu hafta gönüllülere yapılacak. Devamını oku...
- Kavurucu sıcakla yatıp karla uyandılar: Bir gecede 33 derece düştü. Devamını oku...
- Spotify, Karaoke Modu üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Devamını oku...
- ABD Hava Kuvvetleri, birçok dijital teknolojiyi kapsayan Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'ni denerken karada üslerin güvenliğinde görev alması planlanan "robot köpekleri" de test etti. Devamını oku...
- David ve Victoria Beckham'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Devamını oku...
- Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, Volkswagen’in ilk ana akım elektrikli otomobili olacak ID.3 ile test sürüşü gerçekleştirdi. Devamını oku...
- TikTok, geçtiğimiz pazar gününden bu yana bir adamın silahla intihar girişiminde bulunurken görüldüğü videonun yayılmasını engellemeye çalışıyor. TikTok yönetimi, söz konusu videonun kaldırılmaya devam edeceğini, kullanıcı hesaplarının kapatılacağını açıkladı. Devamını oku...
- Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü keşfetti. Devamını oku...
Magazin
- Gösteri dünyasının ünlü çifti David ve Victoria Beckham ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çiftin mart ayında Los Angeles'ta corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Devamını oku...
- Fahrettin Aslan'a imzalattırılan ve 3 çocuğunun mirastan feragat ettiği sözleşmede, kardeşi Mehmet Aslan'ın usulsüzlük yaptığını iddia eden Sacit Aslan, savcılığa başvurdu. Aslan, kendisine ait olan payı, kardeşinin hile ile himayesine geçirdiğini ileri sürdü. Devamını oku...
- Katıldığı evlilik programıyla şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 'Kocamla vakit geçirmekten çok sıkıldım' diyerek kadın takipçilerine seslendi. Devamını oku...
Spor
- TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu. Kulüp 2014'ten beri Osmanlıspor ismini kullanıyordu. - Devamını oku...
- Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen iki ismi kadro dışı bıraktı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Isimat Mirin ve Douglas, yeni sezon kadrosunda yer almayacak. - Devamını oku...
- Adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi transferine Erol Bulut'tan onay çıkmadı. Aralık ayında Çin'deki kontratı bitecek olan oyuncu Instagram hesabından "500 bin beğeni gelirse Fenerbahçe neden olmasın?" demiş, beğeni sayısı ise 650 bini bulmuştu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Ekşili köfte çorbası
- Lazanya
- Havuç tarator
- Kadayıf sarma tatlısı
Günün videosu: Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda yürürken internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın izleyenleri duygulandırdı. İnternet kafe sahibi Fırat Yurdakul, "Gururlandım, tüylerim diken diken oldu" dedi.
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