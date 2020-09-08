Akşam Postası | 8 Eylül 2020

Gösteri dünyasının ünlü çifti David ve Victoria Beckham ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çiftin mart ayında Los Angeles'ta corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

Fahrettin Aslan'a imzalattırılan ve 3 çocuğunun mirastan feragat ettiği sözleşmede, kardeşi Mehmet Aslan'ın usulsüzlük yaptığını iddia eden Sacit Aslan, savcılığa başvurdu. Aslan, kendisine ait olan payı, kardeşinin hile ile himayesine geçirdiğini ileri sürdü.