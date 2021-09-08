Akşam Postası | 8 Eylül 2021

MEB tek tek açıkladı! Okullarda koronavirüs tespit edilirse ne olacak? - Devamını oku...

Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi. Devamını oku...

Dışişleri'nden, Rum kesiminin 'Atatürk sayfaları yırtılsın' talimatına sert tepki. Devamını oku...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Yarına dikkat. Devamını oku...

Kadınları falakaya yatıran kargocu canlı yayına bağlandı: Kırmızı koltuktaki kadın karımdı. Devamını oku...

Afgan kadın gizlice çekti... Tüm kadınları bankanın bodrum katına kapadılar! Devamını oku...

Eşref Gani, ülkesi Afganistan'ı neden terk ettiğini açıkladı. Devamını oku...

Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması! 'Hazırız'. Devamını oku...

Rus Bakan tatbikatta hayatını kaybetti. Devamını oku...

Oğulcan Engin ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın ardından 1 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu All dergisine çok özel açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Sen Çal Kapımı dizisinde beraber rol aldığı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsleyen Hande Erçel, şimdi de ayna karşısında verdiği pozla gözleri üzerine çekti. Sık sık spor yapan Hande Erçel, karın kaslarını sergiledi. Devamını oku...

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile bir anda adını büyük kesimlere duyuran Metin Hara'nın, düşünce gücüyle tedavi ve enerji konuları hakkında kitapları var. Hara, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla yargılanıyordu. O davada karar çıktı. Devamını oku...

Burcu Biricik, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Biricik'in karelerine, 262 binden fazla beğeni, yaklaşık 5 bin yorum geldi. Ortalık resmen yıkıldı. Devamını oku...

Kaan Yıldırım ve Hadise, birkaç ay önce ilişkilerini noktalamıştı. Hadise Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kaan Yıldırım da Çağla Şıkel ile Çeşme'de görüntülenince aşk dedikoduları ortaya atılmıştı. Şıkel'den bu iddialara yanıt geldi. Resmen ateş püskürdü. Devamını oku...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya yenildiği maç sonrası karşılaşmayla ilgili yorumlarını paylaşan Ersin Düzen, önce Rıdvan Dilmen'den, ardından da Burak Yılmaz ve Şenol Güneş'ten tepki görmüştü. Düzen, istifa etti. - Devamını oku...

Göztepe, teknik direktörlüğe Nestor El Maestro'nun getirildiğini açıkladı. Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. - Devamını oku...

Galatasaray, Famalicao'dan Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Steven Caulker, takımdan ayrıldı. Oyuncu bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya transfer oldu. - Devamını oku...