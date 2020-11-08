Türkiye Akşam Postası | 8 Kasım 2020

Akşam Postası | 8 Kasım 2020

Türkiye

Akşam Postası | 8 Kasım 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: İzmir depreminin ardından müteahhitlere sınır geliyor. Süt banyosuyla tepki çeken fabrikada zanlılar kendini savundu: İç çamaşırlarımla girdim. ABD başkanlığına seçilen Biden'den zafer konuşması: Trump'ı anlıyorum. Seçim sonucunu protesto eden Trump destekçileri silahla sokağa indi. Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.

08 Kasım 2020, Pazar 18:06 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşlerimiz zafere ulaştılar. Devamını oku...
  • Enkazdan çıkarılan Elif Perinçek ile annesinin tedavisi devam ediyor. Devamını oku...
  • İzmir depreminin ardından müteahhitlere sınır geliyor. Devamını oku...
  • Corona virüs tedavisi biten Bakan Soylu ilk kez görüntülendi. Devamını oku...
  • Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne tükürüp yoluna devam etti. Devamını oku...
  • İzmir depremini bilen Prof. Ercan gelecek 100 yılın depremlerini açıkladı. Devamını oku...
  • Süt banyosuyla tepki çeken fabrikada zanlılar kendini savundu: İç çamaşırlarımla girdim. Devamını oku...
  •  İstanbul’da azalan su seviyesi Hepatit A ve koleraya neden olabilir. Devamını oku...
  • İYİ Parti’de muhalifler de bölündü. Devamını oku...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dünya

  • ABD başkanlığına seçilen Biden'den zafer konuşması: Trump'ı anlıyorum. Devamını oku...
  • Seçim sonucunu protesto eden Trump destekçileri silahla sokağa indi. Devamını oku...
  • Aliyev müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Devamını oku...

Magazin

  • Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti. Devamını oku...
  • İzmir'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Babasının kucağında görüntülenen Ayda'nın o halini gören Pınar Altuğ isyan etti. Devamını oku...
  • Kim Milyoner Olmak ister'de dün akşam yarışan işitme engelli Buket Ela Demirel Erol'un başarısı ve engelleri aşmadaki azmi izleyicinin takdirini topladı. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol'un hayat hikayesi duygusal anlar yaşattı. Devamını oku...
  • 4 gün süren oy sayımı süresi sonucunda ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden'a Hollywood'tan destek videoları gelmeye devam ediyor. Devamını oku...

Spor

  • İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda elit atlet erkekler kategorisinde Kenyalı Benard Cheruiyot Sang kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei birinci oldu. - Devamını oku....
  • Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maçta Hakem Ali Şansalan ve Caner Erkin ne konuştu? - Devamını oku....
  • Fenerbahçe yenildi, ligde namağlup tek takım kaldı: Alanyaspor - Devamını oku....

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Fasulye çorbası 
  • Kirde kebabı
  • Erişte makarna
  • Saray sarması 

Tarifler için tıklayın

Günün videosu

Diyarbakır'da maskesiz bir genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne tükürüp yoluna devam etti.


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