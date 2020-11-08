Akşam Postası | 8 Kasım 2020

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti.

İzmir'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Babasının kucağında görüntülenen Ayda'nın o halini gören Pınar Altuğ isyan etti.

Kim Milyoner Olmak ister'de dün akşam yarışan işitme engelli Buket Ela Demirel Erol'un başarısı ve engelleri aşmadaki azmi izleyicinin takdirini topladı. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol'un hayat hikayesi duygusal anlar yaşattı.