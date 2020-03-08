Akşam Postası | 8 Mart 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a bir çağrıda bulunarak 'Ey Yunanistan sana sesleniyorum sen de kapılarını aç, bu yükten kurtul. Ki açtılar... Gitsinler Avrupa’nın diğer ülkelerine' dedi.Devamını oku...

Bursa'da, tarım ilaçlama tankının içinde cansız bedeni bulunan Yunus Emre Akyol'un (9) tırnağında tespit edilen dokunun DNA'sı, kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabeyi Ömer Faruk Akyol'un (18) DNA'sı ile eşleşmedi.Devamını oku...

Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkân, ortakların anlaşmazlığı sonucunda 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı.Devamını oku...

Osmaniye'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaklaşık 40 kişi yaralandı. Devamını oku...





Dünya

İran’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 kişi artarak 194’e vaka sayısı 6 bin 566’ya yükseldi.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Devamını oku...

Komşu ülke Bulgaristan’da ilk Corona Virüs vakaları ortaya çıktı. Devamını oku...

NATO tatbikatından önce keşif uçuşu yapan Rus uçağını İngiliz uçaklarının taciz ettiği belirtildi. Devamını oku...





Magazin

Ağır Romantik filminde başrolü Onur Tuna ile paylaşan Tuvana Türkay, filmin galasında yaptığı gaf ile sosyal medyayı sallamıştı. Aralarının açıldığı konuşulan ikili, Bakü galasında bir araya geldi. Devamını oku...

Zuhal Olcay ve Mazlum Çimen, 4 yıllık birlikteliklerini noktaladı. Çift, şimdi müzik kariyerlerine odaklanmış durumda. Devamını oku...

Zamanda yolculuk hikayesini konu alan 1985 yapımı ‘Geleceğe Dönüş’ filminin yıldızları Michael J. Fox (58) ve Christopher Lloyd (81), bir araya geldi. Parkinson hastalığı tedavisine yardım gecesinde buluşan ikili, bu anın fotoğrafını Instagram’da paylaşınca hayranlarını duygulandırdı. Devamını oku...





Spor

Süper Lig'de en çok seyirci ortalaması tutturan 10 takım-Devamını oku...

Fenerbahçe'nin kendi evinde Denizlispor'la 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Max Kruse'nin durumu ciddi görünüyor. Maçın 31. dkaikasında oyundan çıkan Max Kruse'nin ilk etapta yapılan kontrollerinde bilek bağlarında sorun olduğu tespit edildi.-Devamını oku...

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Trabzonspor'un Gaziantep FK maçının ardından yaptığı ilginç açıklamaya cevap verdi. Zekeriya Alp, "Ne tesadüftür ki genellikle kaybedilen puanlar sonrasında yapılan, tamamıyla art niyetli ve gerçek hedefini de bilmediğim, asılsız senaryolara artık bir son verilmelidir" dedi.-Devamını oku...





Günün menüsü

Mercimek çorbası

Pirzola

Şehriyeli bulgur pilavı

Acı badem kurabiye

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