Akşam Postası | 8 Mart 2021

Galatasaray'ın Sivasspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Younes Belhanda konuştu. Yönetimdeki bir ya da birkaç ismi hedef aldığı tahmin edilen Belhanda, 'Sosyal medyada kendine bakacağına zeminle ilgilenmeliler. Burada biz oynuyoruz' dedi. Ancak bu sözler Fransızcadan Türkçeye farklı şekilde çevrildi. -