Akşam Postası | 8 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Tüm yurtta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün yankısı vardı. Kadına yönelik şiddet nedeniyle herkes tek yürek oldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı geldi: Mutasyona uğrayan virüs için artık ikinci test gerek yok. Eşini sokak ortasında darp etmişti, İbrahim Zarap'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Beşar Esad ve eşi koronavirüse yakalandı. Daha fazlası için Akşam Postası.
08 Mart 2021, Pazartesi 18:03 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. -Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı'ndan kafe ve lokantalarda denetim -Devamını oku...
- Tokat'ta 30 öğretmen karantinaya alındı, eğitime ara verildi -Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı! -Devamını oku...
- Eşini sokak ortasında darp etmişti, İbrahim Zarap'ın ilk vukuatı değilmiş -Devamını oku...
- Mervenur Polat'ın ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıktı -Devamını oku...
- İngiltere'de 5 Ocak'tan bu yana devam eden karantina nedeniyle kapanmak zorunda kalan okullar yeniden açıldı. -Devamını oku...
- Beşar Esad ve eşi koronavirüse yakalandı -Devamını oku...
- Elon Musk, 27 milyar dolar zarar etti -Devamını oku...
- 2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Acemi Cadı' dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan, aradan geçen 16 yıla rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi. Yazgan, evlendikten sonra setlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih etti. Devamını oku...
- Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajı ekrana geldi. Süresi 90 dakikadan iki saate çıkarılan röportajda çift, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıklarının perde arkasından ikinci bebeklerinin cinsiyetine kadar bilinmeyenleri anlattı. Devamını oku...
- Oscarlı oyuncular Sandra Bullock (56) ve Brad Pitt (57), son filmleri ‘Bullet Train’in çekimleriyle setlere döndü. Iki başrol, set aralarında siperlikle gezerek temkini elden bırakmıyor. Alışıldık, kafadan destekli siperliklerin aksine sette boyundan destekli bir model kullanılıyor. Devamını oku...
- Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın eşi, çocukları Tiziana ve Kailas’ın annesi Patricia Callero’nun cumartesi doğum günüydü. 32 yaşına basan Uruguaylı model evlerinde pijama partisi verdi. Devamını oku...
- Kim Kardashian ve Kanye West’in boşanmasına neden olduğu iddia edilen Jeffree Star, yeni reklam kampanyasının çekimi için Hakan Akkaya imzalı bir elbise tercih etti. Devamını oku...
- İskoçya'nin lokomotif takımlarından Glasgow Rangers, küme düşürüldükten sonra yıllar içerisinde yeniden İskoçya Premier Ligi'ne yükselmiş ve eski günlerine dönme çabasına girmişti. Bu sezon ezeli rakibi Celtic'e 20 puan fark atan Rangers, 10 yıl aradan sonra şampiyon oldu. - Devamını oku...
- Sivasspor maçında sakatlanan Ryan Donk'un durumu belli oldu. Maçı yarıda bırakmak zorunda kalan tecrübeli oyunun sağ ayak bileğinde kanama ve kısmi yırtık var. - Devamını oku...
- Şenol Güneş'ten 8 Mart mesajı: Hem ruj sürün hem top sürün - Devamını oku...
- İstatistiklere göre Mbaye Diagne Premier Lig'de gol beklentisi en yüksek oyuncu oldu. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın Sivasspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Younes Belhanda konuştu. Yönetimdeki bir ya da birkaç ismi hedef aldığı tahmin edilen Belhanda, 'Sosyal medyada kendine bakacağına zeminle ilgilenmeliler. Burada biz oynuyoruz' dedi. Ancak bu sözler Fransızcadan Türkçeye farklı şekilde çevrildi. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- BROKOLİ ÇORBASI
- MANTAR SOTE
- DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE
- GAZOZ TATLISI