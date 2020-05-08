Akşam Postası | 8 Mayıs 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
08 Mayıs 2020, Cuma 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
- 65 yaş ve üstü vatandaşlara bu pazar 4 saat yasak yok. Devamını oku...
- Sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlıktan kalanlar sınıf tekrarı yapacak. Devamını oku...
- Maskesiz gezen vatandaşlar bin lira ceza kesilince isyan etti.Devamını oku...
- Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni corona virüs tedbirleri alındı.Devamını oku...
- Huzurevlerinde ziyaretler iptal edildi. Devamını oku...
- Emekli maaşları erken ödenecek! Tarih belli oldu. Devamını oku...
Dünya
- Kim Jong-un'dan corona virüs mektubu. Devamını oku...
- DSÖ salgın ile hayvan pazarı ilişkisini doğruladı.Devamını oku...
- Fransa eski Cumhurbaşkanı hakkında cinsel taciz suçlaması.Devamını oku...
- Adı, cinayet ve aşk üçgeniyle anılan Başbakan baskılara dayanamadı.Devamını oku...
- Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı İsrail’den İHA kiraladı.Devamını oku...
Magazin
- Esra Erol şaştı kaldı: 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçtı. - Devamını oku...
- Survivor Aşkım açıkladı: Takım arkadaşları Nisa'ya kameralar varken farklı, yokken farklı davranıyordu. - Devamını oku...
- Zeki Alasya'nın eşi Jülide Alasya: Zeki'yle tadı damağımda kalan lezzetli bir aşk yaşadım. - Devamını oku...
- İngiliz model Harriet Rose yaşlı bakımevinde çalışmaya başladı. - Devamını oku...
Spor
- 3 sezondur Belçika'da Royal Antwerp'de oynayan Sinan Bolat, sözleşmesini feshetti. - Devamını oku...
- Gölcükspor'dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i transfer eden Fenerbahçe, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. - Devamını oku...
- FIFA, IFAB'a yaptığı öneride oyuncu değişikliği hakkının 3'ten 5'e çıkarılmasını istemişti. IFAB, nihai kararını açıkladı ve son kararı federasyonlara bırakmak kadyıyla oyuncu değişikliği hakkının 5'e çıkarılmasını onayladı. IFAB ayrıca VAR uygulamasının durdurulmasına da izin verdi. - Devamını oku...
- Eljero Elia, devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı. - Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Tarhana çorbası tarifi
- İzmir köfte tarifi
- Sebzeli bulgur pilavı tarifi
- Fırında irmik tatlısı tarifi
İftar menüsü tarifleri için tıklayın.