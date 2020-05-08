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Türkiye Akşam Postası | 8 Mayıs 2020

Akşam Postası | 8 Mayıs 2020

Türkiye

Akşam Postası | 8 Mayıs 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

08 Mayıs 2020, Cuma 17:50 Son Güncelleme:
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  • Survivor Aşkım açıkladı: Takım arkadaşları Nisa'ya kameralar varken farklı, yokken farklı davranıyordu. - Devamını oku...
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Spor

  • 3 sezondur Belçika'da Royal Antwerp'de oynayan Sinan Bolat, sözleşmesini feshetti. - Devamını oku...
  • Gölcükspor'dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i transfer eden Fenerbahçe, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. - Devamını oku...
  • FIFA, IFAB'a yaptığı öneride oyuncu değişikliği hakkının 3'ten 5'e çıkarılmasını istemişti. IFAB, nihai kararını açıkladı ve son kararı federasyonlara bırakmak kadyıyla oyuncu değişikliği hakkının 5'e çıkarılmasını onayladı. IFAB ayrıca VAR uygulamasının durdurulmasına da izin verdi. - Devamını oku...
  • Eljero Elia, devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı. - Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!

  • Tarhana çorbası tarifi
  • İzmir köfte tarifi
  • Sebzeli bulgur pilavı tarifi
  • Fırında irmik tatlısı tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

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