Akşam Postası | 8 Mayıs 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedavisinde flaş ilaç açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak. Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe’ye ret! Daha fazlası için Akşam Postası.
08 Mayıs 2021, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedavisinde flaş ilaç açıklaması -Devamını oku...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağız -Devamını oku...
Fedakar ve kahraman annelerin hikayeleri duygulandırdı -Devamını oku...
Pazarlar açılınca marketlerden ilginç taktik gecikmedi -Devamını oku...
Diliyle parmağını ıslatıp poşetleri açan pazarcıya ceza -Devamını oku...
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem! -Devamını oku...
Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak -Devamını oku...
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'Mustafa Üstündağ'dan eski eşinin dizi partnerine tehdit' iddiası! 'O fotoğraf kalkacak' -Devamını oku...
Chloe Loughnan'ın gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu -Devamını oku...
Tarkan'dan ret yanıtı alan Yıldız Tilbe ilk kez konuştu -Devamını oku...
Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe’ye ret! -Devamını oku...
Ümit Karan ve 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı -Devamını oku...
'Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız' -Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
Karnıyarık
Şehriyeli pilav
Çilek kompostosu
Prenses tatlısı
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