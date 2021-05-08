Türkiye Akşam Postası | 8 Mayıs 2021

Akşam Postası | 8 Mayıs 2021

Türkiye

Akşam Postası | 8 Mayıs 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedavisinde flaş ilaç açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak. Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe’ye ret! Daha fazlası için Akşam Postası.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedavisinde flaş ilaç açıklaması -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağız -Devamını oku...

Fedakar ve kahraman annelerin hikayeleri duygulandırdı -Devamını oku...

Pazarlar açılınca marketlerden ilginç taktik gecikmedi -Devamını oku...

Diliyle parmağını ıslatıp poşetleri açan pazarcıya ceza -Devamını oku...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem! -Devamını oku...

Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak -Devamını oku...

Hindistan'da patlama! 10 Kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...

Mohammed Alsaloussi'den sevgilisi Şeyma Subaşı'ya özel jet! -Devamını oku...

'Mustafa Üstündağ'dan eski eşinin dizi partnerine tehdit' iddiası! 'O fotoğraf kalkacak' -Devamını oku...

Chloe Loughnan'ın gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu -Devamını oku...

Tarkan'dan ret yanıtı alan Yıldız Tilbe ilk kez konuştu -Devamını oku...

Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe’ye ret! -Devamını oku...

Ümit Karan ve 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı -Devamını oku...

'Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız' -Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Karnıyarık

Şehriyeli pilav

Çilek kompostosu

Prenses tatlısı

Tarifler için tıklayın

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Savaş çıkar mı?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Sisteme dair
Rauf Tamer
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e tepki: Devlet terörüdür