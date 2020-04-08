Akşam Postası | 8 Nisan 2020

Gündem

"İstanbul pilot bölge olarak seçildi." diyen Yerlikaya, "Kent genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık." ifadelerini kullandı. Devamını oku...

İmamoğlu, İstanbul'da en çok corona virüs vakasının görüldüğü 3 ilçeyi açıkladı.Devamını oku...

Bilim Kurulu Üyesi salgının kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı.Devamını oku...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıklarının, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilmesi gerektiği yönünde bir genelge yayımladı.Devamını oku...

83 yaşında coronayı yenen kadına, oğlunun virüsten öldüğü söylenmedi.Devamını oku...

Dünya

İspanya'da corona virüs nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken tek bir vakanın bile olmadığı Zahara de la Sierra kasabası kapılarını DHA'ya açtı.Devamını oku...

Corona virüsü Çin'e Harvard profesörü Dr. Charles Lieber mı sattı? Devamını oku...

ABD'de son 24 saatte 1970 hasta can verdi. New York Times gazetesi ise gerçek ölümlerin daha fazla olduğunu yazdı.Devamını oku...

Dünya corona virüsle mücadele ederken ABD'de paylaşılan raporda Avrupa'da en çok ölümün İngiltere'de olabileceği ifade edildi.Devamını oku...

Spor





Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Havuç çorbası tarifi

Garnitürlü çanak köfte tarifi

Şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Kakaolu ıslak kek tarifi

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün podcast'i



