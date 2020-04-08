Akşam Postası | 8 Nisan 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
08 Nisan 2020, Çarşamba 17:42 Son Güncelleme:
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Gündem
"İstanbul pilot bölge olarak seçildi." diyen Yerlikaya, "Kent genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık." ifadelerini kullandı. Devamını oku...
İmamoğlu, İstanbul'da en çok corona virüs vakasının görüldüğü 3 ilçeyi açıkladı.Devamını oku...
Bilim Kurulu Üyesi salgının kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı.Devamını oku...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıklarının, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilmesi gerektiği yönünde bir genelge yayımladı.Devamını oku...
83 yaşında coronayı yenen kadına, oğlunun virüsten öldüğü söylenmedi.Devamını oku...
Dünya
İspanya'da corona virüs nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken tek bir vakanın bile olmadığı Zahara de la Sierra kasabası kapılarını DHA'ya açtı.Devamını oku...
Corona virüsü Çin'e Harvard profesörü Dr. Charles Lieber mı sattı? Devamını oku...
ABD'de son 24 saatte 1970 hasta can verdi. New York Times gazetesi ise gerçek ölümlerin daha fazla olduğunu yazdı.Devamını oku...
Dünya corona virüsle mücadele ederken ABD'de paylaşılan raporda Avrupa'da en çok ölümün İngiltere'de olabileceği ifade edildi.Devamını oku...
Spor
- Okan Buruk, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek için ayrıldığını itiraf etti. - Devamını oku...
- Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho, 5 ay çıkamayacağı oteline böyle yerleşti. - Devamını oku...
- John Arne Riise kızıyla beraber trafik kazası geçirdi. - Devamını oku...
- Galatasaray'da Marcao 5, Mariano ve Saracchi ise 4'er kilo alınca Fatih Terim'den uyarı geldi. - Devamını oku...
Günün menüsü
"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!
- Havuç çorbası tarifi
- Garnitürlü çanak köfte tarifi
- Şehriyeli bulgur pilavı tarifi
- Kakaolu ıslak kek tarifi
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün podcast'i