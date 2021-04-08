Akşam Postası | 8 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Daha fazlası için Akşam Postası. Türk SİHA'ları Alman ordusunda şok etkisi yarattı. Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı. Diyanet'ten ramazan ayı için imsakiye listesi paylaşımı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkan adaylığını resmen açıkladı
08 Nisan 2021, Perşembe 17:38 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda konuşma yaptı. -Devamını oku...
- İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi trafik kazası geçirdi -Devamını oku...
- D-8’in 10 Yıllık Yol Haritası kabul edildi -Devamını oku...
- Diyanet'ten ramazan ayı için imsakiye listesi paylaşımı -Devamını oku...
- Türk SİHA'ları Alman ordusunda şok etkisi yarattı -Devamını oku...
- Bilim Kurulu üyesi son dakika duyurdu: Ramazan ayında ek tedbirler mi geliyor? -Devamını oku...
- MEB'den son dakika uzaktan eğitim açıklaması: 29 ilimizde... -Devamını oku...
- Arnavutköy'de 2 kadın polisten kurtulmak için yaptı! Görenler şoke oldu... -Devamını oku...
- Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı -Devamını oku...
- Seks işçileri, koronavirüs aşılamasında öncelikli olabilmek için grev ilan etti -Devamını oku...
- 7 aylık hastane tedavisinin ardından gelen faturayla hayatının şokunu yaşadı -Devamını oku...
- Ünlü oyuncu Kalust Şalcıoğlu koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan oyuncu yoğun bakım servisine kaldırıldı. Devamını oku...
- 'MasterChef Türkiye' yarışmasının son iki sezonunun şampiyon tamamlayan Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında tartışma çıktı. Uyanık, 'Survivor 2021' birleşme partisine katıldığı MasterChef yarışmacılarıyla pozunu paylaşırken, Doğramacı'nın olduğu bölümü fotoğraftan kesti. Serhat Doğramacı'nın hamlesine Cemre Uyanık'ten cevap geldi. Devamını oku...
- 'Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler' yarışmasına veda eden Doğan Keser, eleme konseyi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan Keser, takım arkadaşı Batuhan Karacakaya hakkında neler söyledi? İşte o röportaj... Devamını oku...
- Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yeni ve iddialı dizisi “Camdaki Kız” bu akşam başlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikâyesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alıyor, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturuyor. İşte merakla beklenen “Camdaki Kız”ın kahramanları... Devamını oku...
- Ünlü doktor Seran Göçer, 13 yıl önce boşandığı oyuncu Kaan Girgin’den olan kızı S.G.’nin (13) kendi soyadı ‘Göçer’i kullanması için açtığı davayı kazandı. Devamını oku...
- Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkan adaylığını resmen açıkladı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'den çok sert Mustafa Cengiz açıklaması: Bu şahsı ciddiye ve dikkate almayın. - Devamını oku...
- İki genç teknik adamdan aynı tepki: Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz. - Devamını oku...
- Alanyaspor'dan eleştirilere yanıt: Bu ülkede futbol başka yerlere gidiyor - Devamını oku...
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