Akşam Postası | 8 Ocak 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haliç Kongre Merkezi’nde TürkAkım açılış töreni öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Erdoğan, Putin'e 'Türkiye Libya Mutabakatı' kitabını hediye etti. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi proje TürkAkım'da İstanbul'da vanaları bugün açıldı. TürkAkım doğal gaz boru hattı, Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılmasının ardından tekrar bir araya geldi. Görüşmeye iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da katılırken ikinci görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Devamını oku...

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını bügünden itibaren yüzde 0.79'a indirdi. Devamını oku...

Bugün paylaşılan Resmi Gazete'de prim borcu olan Bağ-Kurlu ve GSS'lilerin sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabileceği belirtildi. Devamını oku...





Dünya

İran, Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı gerçekleştirdi. İran devlet televizyonu saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü açıkladı. Devamını oku...

Tahran'dan Ukrayna'ya gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra düştü. İçerisinde mürettabatıyla birlikte 176 kişinin bulunduğu öğrenildi. Devamını oku...

ABD üssününün vurulmasının ardından açıklama yapan Hamaney, "Bir şeyler daha ileriye gidebilir. Büyük değişimler gerçekleşecek." dedi. Devamını oku...

ABD'nin son yıllarda öne çıkan rapçilerinden Cardi B, Trump'ın İran politikalarına olan tepkisini belirterek Nijerya vatandaşlığı almak için harekete geçtiğini açıkladı. - Devamını oku...

İran'ın, ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırısında 80 ABD askeri öldü. ABD Başkanı Trump'ın saldırıya yanıtı, "Dünya'daki en güçlü orduya sahibiz" oldu. Peki ABD İran'a karşılık verirse ne olur? Ortadoğu'da ABD'nin üsleri ve askeri gücü ne kadar? Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesi operasyonunu 2020 başkanlık seçimleri kampanyaları için kullanmaya başladı. Devamını oku...

2020 Henley Pasaport Endeksi'nde dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları sıralandı. Japonya pasaportu, en güçlü pasaportlar sıralamasında son iki yılda olduğu gibi yeniden ilk sırada yer aldı. - Devamını oku...

FBI, Apple’dan iPhone kilidini açması için yardım istedi - Devamını oku...

Fildişi Sahilleri'ndeki Abidjan şehrinden Paris'e giden uçağın iniş takımlarında dün 10 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu. - Devamını oku...

Finlandiya, uluslararası medyayı oldukça meşgul eden “4 gün çalışılsın” haberlerine ilişkin, "Hükümetimizin gündeminde haftada 4 gün çalışma süresi ile ilgili bir çalışma yok” açıklamasında bulundu. - Devamını oku...

İngiltere Prensi Charles, önceden planlanan tarihi İsrail-Filistin gezisini İran'ın bölgedeki Amerikan üslerini saldırıyla tehdit ettiği bir döneme denk gelmesine rağmen iptal etmedi. - Devamını oku...

Avustralya'da 10 bin deve helikopterlerden vurularak öldürülecek - Devamını oku...





Spor

-Sırp futbolcu Darko Kovacevic, Atina'da silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan Kovacevic'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. - Devamını oku...

-Göztepe, Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'i kadro dışı bıraktı - Devamını oku...

Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Devamını oku...

-Malaga'nın 43 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Victor Sanchez del Amo, internet ortamına düşen uygunsuz videosu nedeniyle görevden alındı. - Devamını oku...

-Eskişehirspor'dan resmi açıklama geldi. Başkan Mustafa Akgören Jesse Sekidika'nın, kontratını tek taraflı feshettiğini açıkladı. - Devamını oku...





Magazin

Demet Akalın'ın 400 bin TL'den 80 bin TL'ye indirdiği yılbaşı sahne ücretinin acısını çalışanlardan çıkardığı iddia edildi. Devamını oku...

Eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra 20 kilo verdiği öğrenilen Adele'in son görüntüsüyle daha da zayıfladığı fark edildi. Spor eğitmeni Camila Goodis, Adele'in kilo verme sırrını açıkladı. Devamını oku...

Emel Yıldırım ve İbrahim Tatlıses 25 yıl sonra barıştı. Devamını oku...





Günün iyi haberi

Türk bilim insanları lityum iyon pillerin ömrünü uzatan yöntem geliştirdi - Devamını oku...





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