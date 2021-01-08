Akşam Postası | 8 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması için yeni yazı paylaşıldı. AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı, saat verildi. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci TIME dergisi kapağında yer aldı. Daha fazlası için Akşam Postası.
08 Ocak 2021, Cuma 17:51 Son Güncelleme:
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Gündem
- İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlaması için açıklama -Devamını oku...
- Merkez Bankası: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek -Devamını oku...
- AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı geldi -Devamını oku...
- Arka arkaya meydana gelen 12 depremin ardından Pamukkale fayı için uyarı yapıldı -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması -Devamını oku...
- Mühürlenen kahvehanenin duvarını delip kumar oynadılar -Devamını oku...
Dünya
- Corona virüs aşısı olan 13 kişinin test sonucu pozitif çıktı -Devamını oku...
- Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci TIME dergisi kapağında yer aldı -Devamını oku...
- Rusya'da şelalede oluşan buz sarkıtları can aldı -Devamını oku...
- Pfizer/BioNTech'ten mutasyon için yeni açıklama -Devamını oku...
- Hamaney iki ülkeden aşı alınmayacağını açıkladı -Devamını oku...
Magazin
- Safiye Soyman'ın makyajı, sosyal medyaya damga vurdu. - Devamını oku...
- 'Polis Akademisi'nin 'Memur Hooks'u Marion Ramsey hayatını kaybetti. -Devamını oku...
- Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, yakın zamanda YouTube kanalı açmıştı. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şimdi de şarkıcılığa soyunduğunu açıkladı. - Devamını oku...
- Yeliz Yeşilmen’in bakıcısı evi soyup kaçtı! - Devamını oku...
- Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programına konuk olan İrem Derici, ‘ihanet’ itirafında bulundu. Derici, “Ben de aldattım. Hepsini değil ama. Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım” dedi. - Devamını oku...
Spor
- Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu -Devamını oku...
- Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- Nohut yemeği
- Şehriyeli pirinç pilav
- Magnolia
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