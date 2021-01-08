Türkiye Akşam Postası | 8 Ocak 2021

Akşam Postası | 8 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 8 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması için yeni yazı paylaşıldı. AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı, saat verildi. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci TIME dergisi kapağında yer aldı. Daha fazlası için Akşam Postası.

08 Ocak 2021, Cuma 17:51 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yoğurt çorbası
  • Nohut yemeği
  • Şehriyeli pirinç pilav
  • Magnolia

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