Türkiye Akşam Postası | 8 Şubat 2021

Akşam Postası | 8 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 8 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! 'CHP artık bir tabeladan ibarettir, yolumu ayırıyorum' diyen Muharrem İnce istifa etti. İnce'nin istifası CHP'den kabul edildi. Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör yardımcıları getirildi. Koronavirüsü 6 yıl önce bilen Bill Gates dünyayı bekleyen 2 tehlikeyi işaret etti. Mutasyondan sınırlı koruyan AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu. Daha fazlası için Akşam Postası.

08 Şubat 2021, Pazartesi 17:50 Son Güncelleme:
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  • 'CHP artık bir tabeladan ibarettir, yolumu ayırıyorum' diyen Muharrem İnce istifa etti. İnce'nin istifası CHP'den kabul edildi. Devamını oku...
  • Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Kısa vadede mümkün görülmüyor. Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yayla çorbası
  • Kuru fasulye 
  • Pirinç pilavı 
  • Hindistan cevizli kurabiye

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