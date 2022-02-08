Akşam Postası | 8 Şubat 2022

Sümela Manastırı'ndaki görüntüler için bakanlık harekete geçti -Devamını oku...

Elektrik kesintisiyle ilgili Bakan Dönmez'den açıklama! Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi -Devamını oku...

Tunceli'de kar nedeniyle Ovacık ilçesi kayboldu! İşte görüntüler -Devamını oku...

Elektrik faturasıyla ilgili flaş adım: Düzenleme geliyor, indirim olacak! -Devamını oku...

Kar alarmı! Meteoroloji 55 kenti uyardı! İstanbul, Ankara dikkat! İşte hava durumu -Devamını oku...

Prim desteği 1025 TL'ye yükseldi! Ödeme ve primlerle ilgili son dakika... -Devamını oku...

Trump, Kim Jong-un ile arasındaki 'aşk mektuplarını' da götürmüş -Devamını oku...

Kadınları dolandıran 'Tinder Avcısı' yasaklandı -Devamını oku...

ABD, Tayvan'a füze savunma sistemi sattı -Devamını oku...

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın paylaşımları başını yaktı. Bakanlık kararına uymayan, Özaslan, binlerce lira cezaya çarptırıldı. Bu cezanın diğer sosyal medya fenomenleri için de emsal olacağı düşünülüyor. - Devamını oku...

Mehmet Dinçerler sıkıntılı günler geçiriyor. Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi etmesinin ardından "borç" iddialarıyla gündeme gelen Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. tüm bu gelişmelerin ardından Dinçerler'den flaş bir hamle geldi. - Devamını oku...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'dan bomba bir transfer haberi geldi! Ünlü oyuncu, Yargı izleyicilerinin karşısına 'Derya' karakteri ile çıkıyor. Dizinin gidişatı nasıl olacak, Derya karakteri hikayenin seyrini nasıl değiştirecek merak konusu oldu. İşte Yargı'nın Derya'sı... - Devamını oku...

Survivor All Star 2022 ortalık karıştı. Ünlüler takımı yine dokunulmazlığı kaybetti. Kılıçlar çekildi. Birbirine girdiler. Survivor tarihinde bir ilk yaşandı ve aynı takımdan 8 isim eleme potasında. Sürgün adasına giden iki isim belli oldu. Sürgün adasına gönderildiğini duyunca şaşkına döndü. Acun Ilıcalı'dan söz isteyip gemileri yaktı, savaş açtı. Sözleri ile Adem Kılıççı'yı çıldırttı. 'Adam satıyorlar, isyanı... - Devamını oku...

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kayserispor bu akşam çeyrek finale çıkabilmek için kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik var. - Devamını oku...

Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da koronavirüs şoku - Devamını oku...

Eyüpspor Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiraladı - Devamını oku...

TFF Başkanı Nihat Özdemir yayın ihalesi için tarih verdi, rakamla ilgili konuştu! - Devamını oku...