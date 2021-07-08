Akşam Postası | 8 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışı altınlarımızı getirdik. Devamını oku...

Akbank'tan kesinti sorununun ardından flaş adım! Hesabı olanlar dikkat! Devamını oku...

Koronavirüs geçirenler için önemli çift doz kararı! Devamını oku...

Tosuncuk, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Devamını oku...

Turkovac'ta çok önemli gelişme! Ve uygulama başladı... Devamını oku...

Haftalar sonra Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'da OHAL kararı alındı. Devamını oku...

Devlet başkanına suikast! 4 şüpheli öldürüldü. Devamını oku...

Delta varyantı Almanya'daki vakaların yüzde 59'unda görüldü. Devamını oku...

Yol kenarında çöplerin içinde bulunan 2 yaşındaki çocuk görenlerin yüreğini sızlattı. Devamını oku...

Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda'yla Bodrum'da tatil yapıyor. Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural, önceki gün Gündoğan'daki Denizaltı Beach'teydi. Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden olan çocukları Hakan ve Volkan da babalarıyla beraberdi. Akşam saatlerinde plajda sesler yükseldi. Kıvılcım Ural’dan Seçkin Piriler’in oğlu Hakan’a ağza alınmayacak sözler sarf etti! Devamını oku...

Komedyen Ata Demirer'le yaşadığı aşkla adını duyuran Aslı Turanlı, değişimiyle herkesi şoke etti. Bambaşka biri olan Turanlı’nın dudaklarını şişirttiği, çenesine dolgu yaptırdığı ve yuvarlak olan yüz hattını incelttiği görüldü. Devamını oku...

Ayça Ayşin Turan Hello dergisine konuştu. Uzun zamandır hayatında kimse olmayan oyuncu, “Aşık Ayça nasıldır?” sorusuna “Aşıkken tatlıdır” cevabını verdi. Sevgisini ise sarılarak gösterdiğini söyledi. Turan, kaslarını pandemiye borçlu olduğunu, kapanmada evde sürekli spor yaptığını belirtti. Devamını oku...

Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğün törenine katılan Aslı Bekiroğlu'nun tercih ettiği elbise olay oldu. Bekiroğlu transparan elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Devamını oku...

Cannes Film Festivali'nde Jean Paul Gaultier tasarımı elbise giyen ABD’li model Bella Hadid (24) toplam 31.7 karatlık Chopard marka mücevher taktı. Hadid’in sadece küpeleri 18.02 karattı. Devamını oku...

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. Birçok konuya değinen Şenol Güneş, özellikle Taylan Antalyalı'nın sakatlığı, Emre Belözoğlu görüşmesi, Halil-Enes tartışması, istifa ve kendi aldığı maaşla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. - Devamını oku...

Alanyaspor'da kalp spazmı geçiren Khouma Babacar hastaneye kaldırıldı. Kulüpten resmi açıklama geldi. Oyuncunun hayati tehlikesi bulunmuyor. - Devamını oku...

Sabah gazetesindeki habere göre, Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrılıp tecrübe kazanacağı bir yere gitmek istiyor. Bu talebini Ali Koç'a ileten ancak olumlu cevap alamayan Volkan, yol ayrımında. - Devamını oku...