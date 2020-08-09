Akşam Postası | 9 Ağustos 2020

Kızı Siena'nın babası Pedro de Noronha’nın kendisine baskı uygulayarak zor günler yaşattığını söyleyen Tülin Şahin’e yakın arkadaşı Hadise'den destek geldi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Şahin'e yanında olduğunu söyledi.

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