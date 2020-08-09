Akşam Postası | 9 Ağustos 2020
Neler oldu neler bitti merak ediyorsan doğru yerdesin. Akşam Postası sayesinde günün tüm gelişmelerini öğrenebilirsin. Gündemden uzak kalma! İşte Akşam Postası...
09 Ağustos 2020, Pazar 17:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- İstanbul'daki yolcu otobüsü kazasında 5 kişi öldü! "Şoför uyumuş" Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: Solunum sıkıntısı olmayanlar evden takip edilecek. Devamını oku...
- Ev-araba alacaklar dikkat! Taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ne kadar? Devamını oku...
- Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce tarih verdi. Devamını oku...
- Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir. Devamını oku...
- Türk vatandaşın naaşı Suriyeliler tarafından gömülünce ortalık karıştı! "Babamıza benziyordu" Devamını oku...
- Üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı? Prof. Dr. Ceyhan'dan açıklama. Devamını oku...
- Büyükada halkı, bayramcıların bıraktığı çöplerle 'Utanın' yazdı. Devamını oku...
- Apple'ın açığını bulan 18 yaşındaki Yusuf İslam Unan ödül beklerden sadece teşekkür mesajı alınca hayal kırıklığı yaşadı. Devamını oku...
Dünya
- Bill Gates zengin fakir diye ayırıp corona virüsün biteceği tarihi açıkladı. Devamını oku...
- Lübnan'daki patlama sonrası ilk istifa haberi geldi. Devamını oku...
- Dünya bunu konuşuyor! 4 gün boyunca hıçkıran adamın corona virüs testi pozitif çıktı. Devamını oku...
- Bulgaristan'daki orman yangınında alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor. Devamını oku...
Magazin
- Kızı Siena'nın babası Pedro de Noronha’nın kendisine baskı uygulayarak zor günler yaşattığını söyleyen Tülin Şahin’e yakın arkadaşı Hadise'den destek geldi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Şahin'e yanında olduğunu söyledi. Devamını oku...
- Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşklarına bir şans daha verdi! Şu an Bodrum tatilinde olan çift mutluluk pozu verdi. Devamını oku...
- Popçu Serdar Ortaç (50), geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı şarkıcı sevgilisi Seçil Gür'le barıştı. İkili, basın mensuplarına mutluluk pozu verdi. Devamını oku...
Spor
- Barcelona, dün akşam son 16 turu rövanş maçında Napoli'yi 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Verdiği kararlarla tartışılan ve Messi'nin 1 golünü iptal eden Cüneyt Çakır, maç sonu Messi'den tepki gördü. Messi, Cüneyt Çakır'ın selamını almadı. - Devamını oku...
- Ronaldo, Trabzonspor'un yeni transferi Stiven Plaza'yı yorumladı: Potansiyeli çok yüksek. O benim ilk transferimdi. - Devamını oku...
- Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu. Altıparmak nihayet Süper Lig'de çalışacak. - Devamını oku...
- Şampiyonlar Ligi çeyrek final fikstürü ve programı belli oldu. - Devamını oku...
- Luka Doncic, Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks maçında kariyer rekoru kırdı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Tel şehriye çorbası
- Pirzola
- Sebzeli pilavı
- Keşkül
Günün videosu: Afra Saraçoğlu Kpop performansıyla dikkat çekti.
Günün anketi:
BUNLARI DA OKUYUN