Akşam Postası | 9 Ağustos 2021

Yangınların ardından karar verildi: Türkiye'deki bütün ormanlarda yapılacak! Devamını oku...

Mardin'de Suriye uyruklu kişinin üzerindeki canlı bomba etkisiz hale getirildi. Devamını oku...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den YKS açıklaması. Devamını oku...

İntihar eden Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı! 'Yarı baygındım, karşı koyamadım' Devamını oku...

Hayat bu kadar ucuz mu? Türkiye'nin yüreğini yakan 3 kaza... Devamını oku...

Türk prensesin şatosunda dikkat çeken İstanbul detayı. Devamını oku...

Çin'de bütün şehre test yapılmıştı, vakaların artışındaki sorumluyu buldular! Büyük cezalar verildi. Devamını oku...

Vefalı İspanyol pilot Pilar Martin, Türkiye'de okumuş. Devamını oku...

ABD eski başkanı Obama'nın 'esrarlı' partisi. Devamını oku...

Kız kardeşinin tecavüzcüsünü hapiste öldürdü. Devamını oku...

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada hakkında çıkan " öldü" haberlerine isyan etti. - Devamını oku

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinin ilişkilerini sonlandırdıkları iddia edildi. Çıkan iddialara Demet Özdemir, cevap verdi. - Devamını oku

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüsünden dolayı kaybeden Alişan uzun süredir evden çıkmıyordu. Alişan, kararını değiştirerek konser programı oluşturdu. - Devamını oku

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Gülenay Kalkan, iki yıl önce ekim ayında vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. - Devamını oku

Trabzonspor forvet transferini bitirdi. Andreas Cornelius bordo mavili formayı giydi ve uçağa bindi. 28 yaşındaki Danimarkalı forvet için Parma ile anlaşan Trabzonspor, 5.1 milyon euro'ya transferi bitirdi. - Devamını oku...

Barcelona'da Sergio Agüero sakatlandı: 10 hafta yok - Devamını oku...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Paribu ile yapılan işbirliği anlaşması için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Fenerbahçe'den 'kısa süre içerisinde teknik direktör olarak dönme' vaadiyle ayrılan Volkan Demirel'in fikri çabuk değişti. Demirel, beIN Sports'ta yorumculuğa başlayacak. - Devamını oku...