Akşam Postası | 9 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: PSG ile Başakşehir'in Fransa'da karşı karşıya geldiği maç, ırkçılık iddiası nedeniyle dünyanın birçok yerinden Pierre Webo'ya destek geldi. Mustafa Sarıgül, 20 Aralık'ta parti kuracaklarını açıkladı. 4 ilin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i geçti: İzmir, Adana, Mersin ve Hatay.
09 Aralık 2020, Çarşamba 17:55 Son Güncelleme:
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Gündem
- Alerjik reaksiyon geçmişi olan kişiler için corona virüs aşısı uyarısı. a href="https://www.posta.com.tr/alerjik-reaksiyon-gecmisi-olan-kisiler-icin-corona-virus-asisi-uyarisi-2291836" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">Devamını oku...a>
- Altın fiyatlarına 'corona virüs aşısı' etkisi.Devamını oku...
- Mustafa Sarıgül: 20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz.Devamını oku...
- Pfizer'dan açıklama: Bir doz vurulması çok büyük hata olur.Devamını oku...
- Corona virüslünün olduğu kapalı ortamda maske işe yaramıyor.Devamını oku...
- 4 ilimizin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i geçti.Devamını oku...
- Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Corona virüs aşıları evde de uygulanabilir.Devamını oku...
Dünya
- 2020 yılında dünyada en çok konuşulan haberler. Devamını oku...
- Hollanda’daki futbol stadyumunda ilginç bir corona virüs deneyi yapıldı. Devamını oku...
- İngiltere'de teknoloji firması hisselerini çalışanlarına hediye etti.Devamını oku...
- Zengin ülkeler aşı stokçuluğuna başladı, yoksul ülkelerde 10 kişiden biri aşılanabilecek. Devamını oku...
- ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Reno şehrinde otoparkı hastaneye çevirmek zorunda kaldılar. Devamını oku...
Magazin
- Şarkıcı Rafet El Roman'ın çocuklarının annesi ve eski eşi Tuğba Altıntop, 'çocuklarını bırakıp gitti’ algısı hakkında konuştu. 43 yaşındaki şarkıcı; yalnız kaldığını, dolandırıldığını ve Türkiye’ye cebinde sadece 200 euro parayla geldiğini söyledi. - Devamını oku...
- Yoğun bir şekilde çalıştığını ve güne neredeyse sadece beş saat uyuduğunu söyleyen Aleyna Tilki, "2021 yılında tamamı yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz. Henüz net değil ama olursa herkes içinde güzel bir sürpriz olur" şeklinde konuştu. - Devamını oku...
- Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu şampuan markasıyla iş birliğinin bittiğini açıkladı. Markanın yeni dijital reklam yüzü Danla Bilic olunca sosyal medya ikiye bölündü. - Devamını oku...
- YouTuber'ların ayda ne kadar para kazandığı her zaman haber konusu olmuştur. Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor? Tabii bu rakamların iddia olduğunu söylemekte fayda var. - Devamını oku...
Spor
- Didier Drogba'dan sahaya çıkmayan Başakşehirli oyunculara teşekkür geldi. - Devamını oku...
- Şükürler olsun kavuşturana: Messi ve Ronaldo yeniden aynı sahada - Devamını oku...
- Borussia Dortmund'un Kamerun asıllı Alman oyuncusu Youssoufa Moukoko Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. 16 yaş 18 günle turnuvanın en genç forma giyen oyuncusu olan Moukoko, Zenit maçında 32 dakika forma giydi. - Devamını oku...
- PSG ile Başakşehir'in Fransa'da karşı karşıya geldiği maç, ırkçılık iddiası nedeniyle dünyanın birçok yerinden Pierre Webo'ya destek geldi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası
- Kuru fasulye yemeği
- Pirinç pilavı
- Hindistan cevizli kurabiye
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