Akşam Postası | 9 Aralık 2020

Yoğun bir şekilde çalıştığını ve güne neredeyse sadece beş saat uyuduğunu söyleyen Aleyna Tilki, "2021 yılında tamamı yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz. Henüz net değil ama olursa herkes içinde güzel bir sürpriz olur" şeklinde konuştu. -