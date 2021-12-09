Akşam Postası | 9 Aralık 2021

MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde üç askerimiz şehit oldu. Devamını oku...

Asgari ücret toplantısı bitti! İşveren asgari ücret için 3100 TL, TÜRK-İŞ ise 3900 TL teklif etti. Devamını oku...

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok kuvvetli geliyor...Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı milyonlarca kişinin kullandığı MHRS sistemi ile ilgili yeni bir genelge yayınladı. Devamını oku...

Kadrolu devlet memuru olabilirsiniz! Dikkat çeken erken emeklilik imkanı....Devamını oku...

Boris Johnson’ın 7. çocuğu dünyaya geldi. Devamını oku...

İmparatoriçe Joséphine Bonaparte'ın taçları açık artırmada satıldı. Devamını oku...

DSÖ'den Omicron açıklaması! Bu belirtilere dikkat! Devamını oku...

Sigara yasağı için tarihi adım! Dünyada bir ilk! Devamını oku...

Selanik'te inşaat sırasında bulunan Müslümanlara ait naaşlar yeniden defnedildi. Devamını oku...

Türk sinemasının efsane isimlerinden Münir Özkul ve Halit Akçatepe’nin sergilenmek üzere heykelleri yapıldı. Merhum oyuncular Özkul ve Akçatepe’nin kızları yapılan bu heykele tepki gösterdi. - Devamını oku...

47.Pantane Altın Kelebek Ödülleri’nde sunuculuk yapan Çağla Şıkel, kusursuz fiziği ve iddialı elbiseleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şıkel, süper mini elbisesiyle fotoğraf paylaşamaya doyamadı. - Devamını oku...

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’de başrolde olan Caner Cindoruk, erkek kardeşiyle fotoğraf paylaştı. Cindoruk'un kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çünkü o da oyuncu ve Elkızı dizinde izleyici ile buluşuyor. - Devamını oku...

31 yaşındaki ABD’li oyuncu Jennifer Lawrence katıldığı televizyon programdan çarpıcı açıklamalar yaptı. Jennifer Lawrence’nin bu itiraflara ülke gündeminde dikkat çekti. - Devamını oku...

Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Alkan’ın dün doğum günüydü. Dünyanı dört bir yanından hediye yağdı. - Devamını oku...

Sergen Yalçın istifa etti! Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti... İşte yeni adaylar - Devamını oku...

Karagümrüklü Medhi Benatia futbolu bıraktı - Devamını oku...

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray liderlik için, Fenerbahçe ülke puanı için sahada olacak - Devamını oku...

Ali Koç'tan Burak Elmas'a 'cincon' özrü - Devamını oku...