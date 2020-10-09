Akşam Postası - 9 Ekim 2020
Bugün neler oldu, şöyle bir bakalım. İşte günün öne çıkan tüm gelişmeleri. Akşam Postası her zamanki saatinde karşında.
09 Ekim 2020, Cuma 16:55 Son Güncelleme:
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Gündem
- Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırında çıkan yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangının neden çıktığı belli oldu. Devamını oku...
- Sahte içki nedeniyle Kırıkkale'de 7 kişi öldü, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda. Devamını oku...
- Komşusunu döven Halil Sezai hakkında istenen ceza belli oldu. Devamını oku...
- Cinsel istismara uğrayan 3 yaşında çocuk hayatını kaybetti! En yakınındakiler tutuklandı.Devamını oku...
- AİHM, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye aleyhindeki başvurularını reddetti.Devamını oku...
- Eylülde en çok satan 10 ikinci el otomobil markası belli oldu.Devamını oku...
Dünya
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Çıkın bizim topraklarımızdan. Devamını oku...
- Madrid'de artan corona virüs sebebiyle OHAL ilan edildi. Devamını oku...
- Nobel Barış Ödülü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na verildi. Devamını oku...
- Savaş sona mı eriyor? Putin'in çağrısı karşılık buldu. Devamını oku...
Magazin
- Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ın vefat haberini çocuklarına veremedi! Devamını oku...
- Yasmin Erbil: Ne yapalım, ölelim mi? Devamını oku...
- Serenay Sarıkaya'nın ismini değiştirerek estetik yaptırdığı yalanlandı. Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Domates çorbası
- Tavuk sote
- Sebzeli pilav
- Saray lokumu tatlısı
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
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