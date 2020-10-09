Türkiye Akşam Postası - 9 Ekim 2020

Akşam Postası - 9 Ekim 2020

Türkiye

Akşam Postası - 9 Ekim 2020

Bugün neler oldu, şöyle bir bakalım. İşte günün öne çıkan tüm gelişmeleri. Akşam Postası her zamanki saatinde karşında.

09 Ekim 2020, Cuma 16:55 Son Güncelleme:
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  • Eylülde en çok satan 10 ikinci el otomobil markası belli oldu.Devamını oku...

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Domates çorbası
  • Tavuk sote
  • Sebzeli pilav
  • Saray lokumu tatlısı 

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu


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