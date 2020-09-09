Akşam Postası | 9 Eylül 2020

Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13,5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ozan Güven’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Bulutsuz'un 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. -