Akşam Postası | 9 Eylül 2020
Akşam Postası gün içerisinde neler olduğunu öğrenmeni çok kısa bir sürede sağlıyor! Hem eğlenceli hem gerekli haberleri önüne getirerek seni sıkmadan gündemden haberdar etmek istiyoruz. İşte Akşam Postası...
09 Eylül 2020, Çarşamba 17:26 Son Güncelleme:
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Gündem
- İstanbul için yeni corona virüs tedbirleri alındı. Devamını oku...
- Corona virüs salgını nedeniyle Ankara'da yeni tedbirler alındı. Devamını oku...
- Ankara'daki vaka artışının sebebi belli oldu. Devamını oku...
- Salça skandalından sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı. Devamını oku...
- 12 yaşındaki kızı istismar eden sözde tarikat şeyhi Fatih Nurullah aileyi suçladı. Devamını oku...
- Manisa'da 7 bin deprem üreten fay hattında inceleme başlatıldı. Devamını oku...
- İnternette tanışıp nişanlandığı kişi üniversiteli Şeyda'nın kabusu oldu. Devamını oku...
- Corona virüs tedavisi gören Muhittin Böcek için kritik 24 saat. Devamını oku...
- MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçiyor. Devamını oku...
Dünya
- Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Devamını oku...
- Nijerya'da 2 Rus vatandaşı korsanlar tarafından kaçırıldı. Devamını oku...
- Çin'de pandemi ile mücadele toplantısına 3 bin kişinin katılması tepki topladı. Devamını oku...
- Corona virüslü denize giren kadın, polis tarafından durduruldu. Devamını oku...
Magazin
- Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13,5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ozan Güven’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Bulutsuz'un 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. - Devamını oku...
- Selena Gomez: Eski sevgililerim deli olduğumu düşünüyor. - Devamını oku...
- Oyuncu Maya Hawke disleksi olduğunu açıkladı. - Devamını oku...
- Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber efendimize de komşu eylesin..." dedi. - Devamını oku...
Spor
- Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın 11'ine seçildi - Devamını oku...
- Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük resmen Yeni Malatyaspor'da. - Devamını oku...
- Cenk Tosun canlı yayında açıkladı: Avrupa'da devam edeceğim - Devamını oku...
- İlk hafta hakemleri belirlendi: Derbi Ali Şansalan'ın. - Devamını oku...
- Süper Lig'in iki yeni hakemini tanıyalım: Burak Şeker ve Yasin Kol. - Devamını oku...
- Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı - Devamını oku...
- Hırvat forvet Nikola Kalinic ile Fenerbahçe arasında görüşme yapıldığı iddia edilmişti. Ancak Fenerbahçe, resmi siteden açıklama yaparak bu haberleri yalanladı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Yayla çorbası
- Kuru fasulye
- Pirinç pilavı
- Hindistan cevizli kurabiye
Günün videosu: Salça skandalından sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı.