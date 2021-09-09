Akşam Postası | 9 Eylül 2021

Maltepe'de yapılacak aşı karşıtı eyleme İstanbul Valiliği izin verdi. Devamını oku...

Meteoroloji’den İstanbul için önemli uyarı! Dikkat! Çok kuvvetli geliyor… Devamını oku...

PCR testi ücretini kim ödeyecek? PCR yaptırmayan işten kovulabilir mi? Çalışanlar dikkat! Devamını oku...

Falaka skandalında yeni detaylar! Şoke eden mesajlar ortaya çıktı… Devamını oku...

Noterlerde parmak iziyle kimlik doğrulama dönemi başlıyor. Bakan Gül tanıttı... Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Devamını oku...

Ayağa kaldıran görüntüler! Taliban gazetecilere işkence yaptı. Devamını oku...

Öksüren ve hırçın davranan 4 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti. Devamını oku...

Obama serbest bırakmıştı...5 Taliban üyesine üst düzey görev! Devamını oku...

Medya patronu ve dört çocuk babası Acun Ilıcalı, yayınlandığı döneme damga vuran 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun annesi Naciye Acaroğlu'nu ziyaret etti. - Devamını oku...

İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla sezonu kapatan Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri de Bahar Seviş olmuştu. Bahar Seviş'in Survivor 2021 yarışması serüveni kısa sürmüştü. Seviş, şimdilerde sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor. - Devamını oku...

Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun Zeki Müren'i canlandırdığı özel bir bankanın reklamı, izleyenlerden iki farklı yorum topladı. Kimileri reklamı beğenirken, kimisi ise Zeki Müren'in canlandırıldığı rolün Müren'in hatırasına yakışmadığını belirtti. Bursa'da yaşayan Zeki Müren'in kız kardeşinin oğlu Sevtuğ Olgaç, reklam hakkındaki görüşlerini DHA'ya anlattı. - Devamını oku...

2019 yılında Cooke Maroney ile nikah masasına oturan oyuncu Jennifer Lawrence, büyük bir mutluluk yaşıyor. Lawrence ilk çocuğuna hamile... - Devamını oku...

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin dün akşam gerçekleşen Miss Turkey 2021’in finaline katıldı. Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin, derin yırtmaçlı beyaz elbisesiyle objektiflere yansıdı. - Devamını oku...

Sergen Yalçın, ulusal bir kanalda yayın yapan programa konuk oldu. Sergen Yalçın özel hayatıyla alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, yaptığı evlilik açıklamasıyla da dikkat çekti. - Devamını oku...

Nihat Özdemir-Şenol Güneş görüşmesinden sonuç çıkmadı. Özdemir, Güneş için son kararını yönetim kuruluyla görüştükten sonra verecek. - Devamını oku...

TFF, Şenol Güneş'in 'Yalvardılar' sözünden rahatsız - Devamını oku...

Fikret Orman, Şenol Güneş için yalvardığı iddialarına cevap verdi. - Devamını oku...

Süper Lig'de bu hafta oynanacak dev Trabzonspor-Galatasaray maçına Ali Palabıyık atandı. - Devamını oku...