Akşam Postası | 9 Haziran 2020
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09 Haziran 2020, Salı 17:52 Son Güncelleme:
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Gündem
- Uzmandan 'maskesize ceza verilsin' önerisi! "Bu işi başka türlü çözemeyeceğiz" Devamını oku...
- Bakan Koca, maskeyi gözüne takan vatandaşı telefonla aradı. Devamını oku...
- Corona virüs salgının nedeniyle işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılacak.Devamını oku...
- Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi, hastanelerde yatak kapasitesi doldu.Devamını oku...
- Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl'den iyi haber geldi. Göl yeniden su tutuyor. Devamını oku...
- Operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizlerinden ilk görüntüler geldi.Devamını oku...
- Ertuğrul Gazi yerine dikilen Engin Altan Düzyatan büstü kaldırılmıştı, Orduluların bir talebi daha var.Devamını oku...
- Bilim Kurulu'na göre salgın '3 yanlış bilgi' sebebiyle bitmiyor! İşte o yanlışlar.Devamını oku...
Dünya
- Kuzey Kore, Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceğini duyurdu. Devamını oku...
- Büyükelçi, Yeni Zelanda'nın coronayı yenmesinin arkasındaki sebebi açıkladı. Devamını oku...
- İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un görevden alındığı duyuruldu. Devamını oku...
- 4 aylık bebeklerini yalnız bırakıp günlerce süren partiye gittiler. Devamını oku...
- Dünya Sağlık Örgütü, belirti göstermeyen hastaların bulaştırma riskinin düşük olduğunu açıkladı. Devamını oku...
- Efsane dizi Friends'in yaratıcılarından Marta Kauffman, dizide etnik çeşitliliğe yeterince yer vermedikleri için pişman olduğunu söyledi. Devamını oku...
- İnternetin yeni trendi e-girl akımı: Son zamanlarda Instagram'a her girdiğinizde parlak makyajlar, pembe yanaklar ve burunlar, bolca kakül ve burun üstünde çillerle mi karşılaşıyorsunuz? Devamını oku...
Magazin
- Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Ayşegül Atik (72) hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Tuan Tunalı ve Rus sevgilisi Yana Mazanova evleniyor. - Devamını oku...
- Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı. - Devamını oku...
- James Bond serisinin 25’inci filmi ‘No Time to Die’dan bir sürpriz sızdı. Bond ile Dr. Madeleine Swann’ın kızları Mathilde, ilk kez görülecek. 5 yaşındaki Mathilde karakterini Lisa-Dorah Sonne oynuyor. - Devamını oku...
Spor
- Fenerbahçe 53 yaşındaki Tahir Karapınar'la anlaşıldığını resmen açıkladı. Tahir Karapınar altyapı koordinatörü olacak ve kalan 8 maça takımın başında çıkacak. - Devamını oku...
- Brescia geçtiğimiz günlerde Mario Balotelli'nin sözleşmesini feshetmişti. Balotelli bugün her şeyden habersiz kulüp binasına giderek antrenmanlara çıkmaya niyetlendi fakat kovulduğunu öğrendi. Oyuncu, kulübün antrenman tesislerinden geri çevrildi. - Devamını oku...
- UEFA bu sene Türkiye'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili kritik bir karar almak üzere. Resmi karar 17 Haziran'da açıklanacak fakat bu seneki finalin Portekiz'e alınması oldukça kuvvetli bir ihtimal. - Devamını oku...
- Manchester United efsanesi Tony Dunne 78 yaşında hayatını kaybetti - Devamını oku...
- Türkiye Süper Kupa finali 2021 yılında Katar'da oynanacak - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası tarifi
- Ispanak yemeği tarifi
- Çanak salata tarifi
- Şerbetli badem tatlısı tarifi
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