Akşam Postası | 9 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Ayda'nın yalın ayak fotoğrafına gelen tepkilere baba Uğur Gezgin isyan etti. Pınar Gültekin'in katili, "Pınar'ın ayarladığı 2 erkek tarafından cinsel istismara uğradım." dedi. Melania Trump boşanmak için dakikaları sayıyor. Oyuncu Hazal Erişkin 8 aylık Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları:
09 Kasım 2020, Pazartesi 17:45 Son Güncelleme:
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Gündem
- Ayda'nın yalın ayak fotoğrafına gelen tepkilere babası isyan etti. Devamını oku...
- Pınar Gültekin'in katili: Pınar'ın ayarladığı 2 erkek tarafından cinsel istismara uğradım. Devamını oku...
- Joe Biden seçimi kazanınca altın fiyatları hareketlendi! İşte altın fiyatları. Devamını oku...
- Gaziantep Valisi'nden halka corona virüs uyarısı: Sakın yemeyin! Devamını oku...
- Sokakta fuhuş pazarlığı yaptılar, mahalleli tepki gösterince halay çektiler. Devamını oku...
- Süt banyosundan sonra bu kez hayvanseverleri kızdıracak görüntüsü ortaya çıktı. Devamını oku...
- İzmir depreminde sorumluların hiçbiri suçu kabul etmedi! İşte ifadeler. Devamını oku...
- Avcılar ve Silivri'de incelenen binaların yüzde 20'si yıkılacak. Devamını oku...
- İstanbul Esenler'de meydanlara HES kodu ile girilecek. Devamını oku...
Dünya
- ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı: 10 maddede Kamala Harris. Devamını oku...
- Melania Trump boşanmak için dakikaları sayıyor. Devamını oku...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tehdit ederlerse Türk askerini davet ederiz. Devamını oku...
- Pfizer ve BioNTech'in ürettiği corona aşısı yüzde 90 başarı sağladı. Devamını oku...
- Birleşik Arap Emirlikleri'nde alkol ve evlilik dışı birliktelik suç kapsamından çıkıyor. Devamını oku...
Magazin
- Diş hekimliği için sinemayı bırakan Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar, şimdi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hayvanlar ve doğayla iç içe yaşıyor. Devamını oku...
- Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu Sorgu Sual programına konuk oldu. Yaptıkları ve söyledikleri her dönem olay olan Topaloğlu, programda Merve Şahin ve Melis Özcan’ın kendisine yönelttiği sorulara şaşırtıcı cevaplar verdi. Devamını oku...
- Oyuncu Hazal Erişkin arkadaşının beslediği 8 aylık Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı. Devamını oku...
Spor
- Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz ekibiyle resmi sözleşmeye yarun imza atacak. Tüm detaylar belli olmadan önce Sabah'a konuşan Avcı, neden Trabzonspor'un teklifini kabul ettiğini anlattı. - Devamını oku....
- Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, milli maçlar için verilen arada basın toplantısı düzenledi. Hırvatistan ile oynanacak maç öncesi konuşan Güneş, Arda Turan konusuna da değinerek tecrübeli oyuncuya yıllar sonra forma şansı gelebileceğinin sinyallerini verdi. - Devamını oku....
- Fenerbahçe ve Konyaspor'la özdeşleşen Aykut Kocaman, bir süredir takım çalıştırmıyor. Kayserspor ve Antalyaspor'la ismi anılan Kocaman, yaptığı açıklamada pandemi döneminde kesinlikle kulüp çalıştırmayacağını ve şimdilik futbola dönme niyeti olmadığını söyledi. - Devamını oku....
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tutmaç çorbası
- Patatesli top köfte
- Pirinç pilavı
- Sütlaç
Günün videosu
Zeytinburnu mahallesi sakinleri, gece saatlerinde yaklaşık 10 kadının sokak ortasında fuhuş pazarlığı yapmasına tepki gösterdi. Kadınların dans edip halay çektiği anlar kameraya yansıdı.
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