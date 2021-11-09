Akşam Postası | 9 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. Devamını oku...

Malatya'da bina çöktü! Yaralılar var! İşte olay yerinden fotoğraflar. Devamını oku....

Öğrenci servis aracı dereye düştü: 2 ölü ve çok sayıda yaralı var. Devamını oku....

Asgari ücret tahminlerinde 5 olasılık! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Devamını oku....

Aşı zorunluluğu açıklaması! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Devamını oku....

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Elmalı davasında flaş gelişme! İğrenç olayda istenen ceza belli oldu. Devamını oku....

Koronavirüsün tüm varyantlarına etkili antikor keşfedildi! Çin duyurdu. Devamını oku...

15 yaşındaki çocuk katile 16 yıl hapis cezası! Devamını oku...

Koronavirüs sonrası yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrendi. Devamını oku...

NASA'nın 27 Eylül'de fırlattığı yeni nesil gözlem uydusu olan Landsat 9'dan ilk görüntüler geldi. Devamını oku...

Fransa'da Lübnanlı rahibe çocuk istismarına hapis cezası! Devamını oku...

Sunucu Murat Güloğlu ve meslektaşı Ebru Akel bugün yayınlanan ‘Bu Sabah’ isimli programda ilginç anlar yaşadı. “Kadınlar mı, erkekler mi daha iyi araç park eder?" sorusuna canlı yayında cevap arayan ikiliden Murat Güloğlu talihsiz anlar yaşadı. - Devamını oku...

Adını Feriha Koydum dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Feyza Civelek verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. 78 kilodan 58'e düşen genç oyuncu, şimdilerde 34 beden… - Devamını oku...

Katıldığı izdivaç programı ile şöhrete kavuşan Esmira, yıllar sonra ortaya çıktı. Esmira'nın estetikle değişimi görenleri şaşkına uğrattı. - Devamını oku...

Uzun süredir Sezer Dermenci ile aşk yaşayan güzel manken ve model Ivana Sert’ten kötü haber geldi. Ivana Sert, bütün geceyi hastanede geçirdi. - Devamını oku...

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Maslak’ta bulunan bir mekânda sahne aldı ve giydiği derin yırtmaçlı elbiseyle gündeme geldi. 3 sene sonra sahne alan Hülya Avşar’a Lerzan Mutlu’dan yorum geldi. - Devamını oku...

Bir dönemin aranan sunucularından biri olan Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile yaşadığı yasak ilişki ile geçtiğimiz senelerde gündeme gelmiş ve ikilinin teknede çekilen görüntüleri adeta infial yaratmıştı. Murat Başoğlu şimdi ise başka bir skandal gelişmeyle adını duyurdu. - Devamını oku...

Serdar Gürler'den milli takım için 'adalet' tepkisi - Devamını oku...

Şenol Güneş Fenerbahçe iddiasını reddetti: Dinleneceğim - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli ile görüşeceği iddia edilmişti. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, iddiaları kesin bir dille yalanladı. - Devamını oku...

A Milli Takım'da Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. - Devamını oku...

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında yaşanan skandal hatanın ardından Halis Özkahya hakemliği bıraktığını açıklamıştı. TFF, Özkahya'nın istifasını kabul etti ve Özkahya'nın yardımcıları hakkında soruşturma başlattı. - Devamını oku...