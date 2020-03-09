Akşam Postası | 9 Mart 2020

Gündem

Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel ziyareti öncesinde kendisini bekleyen heyetle tokalaşmaması da dikkat çekti. Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, neredeyse tüm komşularımızda görülen koronavirüsün haritasını paylaştı ve salgının Türkiye'ye sıçramamasının sırrını açıkladı.Devamını oku...

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında karar çıktı. Devamını oku...

İdlib'de 33 şehit verdiğimiz Esed'in saldırısında gazi olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, saldırı anını anlattı. Ertemiz, "Yaralıları almaya gelen bütün ambulansları vurdular, bu hiç bir savaşta görülmemiştir" dedi. Devamını oku...

Prof. Dr. Canan Karatay'ın, “Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, ev yoğurdu, ev turşusu, turşu suyu tüketin" açıklamasından sonra özellikle lahana turşusunda talep patlaması yaşandı.Devamını oku...





Dünya

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göçmenler konusunda üstlendikleri yük nedeniyle hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a destek sağlanması gerektiğini bildirdi. Devamını oku...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askerî Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara’da başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.Devamını oku...

İran Meclisi Milletvekili Berzeger, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.Devamını oku...

Uzun konuşmalarıyla ünlü ABD Başkanı Donald Trump'ın, düşman olarak belirlediği kişilerin sayısı arttıkça, ortalama konuşma süresinin de buna paralel olarak arttığı belirlendi. Devamını oku





Spor

Trabzonspor, Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarını istedi. Kulüp, TFF'ye resmen başvurdu. - Devamını oku...

Milli tekvandocu İrem Yaman, tıpkı diğer rakipleri gibi olimpiyatlara katılma hakkı elde etmek için uzun süredir mücadele veriyordu. İrem Yaman, dünya sıralamasında 3. olmasına rağmen, kendisiyle aynı sıklette 5. sırada bulunan Hatice Kübra İlgün'ün olimpiyatlara götürüleceği iddialarına isyan etti. - Devamını oku...

Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanacak - Devamını oku...





Magazin

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu. - Devamını oku...

Sevda Demirel Doruk Doğrusöz ile olan cinsel hayatını anlattı - Devamını oku...

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez yan yana görüntülendi - Devamını oku...





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Günün köşe yazısı

Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir - Ozan Kiraz yazdı





Günün menüsü

Domates çorbası

İslim kebabı

Fırında baharatlı patates

Kıbrıs tatlısı

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