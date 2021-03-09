Akşam Postası | 9 Mart 2021

MEB harekete geçti ve tarihi belli oldu. Milyonlarca kişi merakla bekliyordu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı.

Hastalığı ile hayranlarını korkutan Neslihan Atagül'den güzel bir haber geldi. Sefirin Kızı dizisinden hastalığı nedeni ile ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, sürpriz bir teklif geldi. Hollywood yolcusu olduğu öğrenilen Neslihan Atagül dünyaca ünlü yıldızlarla aynı filmde yer alacak. - Devamını oku...

Bir dönemin sevilen dizilerinden "Sihirli Annem"in çocuk oyuncuları büyüdü. Onlardan biri de Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner... - Devamını oku...

Aleyna Tilki’nin, ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde' geçen günlerde tüm dünyada yayınlanmıştı. Günlerdir gündemden düşmeyen şarkısının ardından şimdi de Tilki'nin makyajı ve iddialı pozları gündeme geldi. - Devamını oku...

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün akşam hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in cenaze töreniyle ilgili yapımcı Birol Güven'den açıklama geldi. - Devamını oku...

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Seren Serengil, hakim karşısına çıktı. Paylaşımını kabul eden Serengil, "Hakaret kastım yoktur. Kadın olarak sesimi duyurmak istedim" dedi. - Devamını oku...