Akşam Postası | 9 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Hayvanat bahçesinde kavga, ünlülerin hocası Salih Memişoğlu hayatını kaybetti. İstanbul'un Çekmeköy'deki kayıp kardeşlerin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Karlov suikastı davasında karar! Daha fazlası için Akşam Postası.
09 Mart 2021, Salı 17:56 Son Güncelleme:
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- Hayvanat bahçesinde kavga, ünlülerin hocası Salih Memişoğlu hayatını kaybetti -Devamını oku...
- İstanbul'un Çekmeköy'deki kayıp kardeşlerin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rasim Öztekin'in kızına taziye telefonu -Devamını oku...
- Adli Tıp Kurumu, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. -Devamını oku...
- Karlov suikastı davasında karar! -Devamını oku...
- e-Devlet'te borç sorgulama dönemi başladı -Devamını oku...
- MEB harekete geçti ve tarihi belli oldu. Milyonlarca kişi merakla bekliyordu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı. -Devamını oku...
- CHP'li belediye başkanının makam koltuğu ve aracına haciz geldi -Devamını oku...
- Joe Biden'in köpeği çalışanı ısırınca saraydan kovuldu -Devamını oku...
- Alman devlet televizyonundaki Türk spikere linç -Devamını oku...
- Gazetecinin sorusuna kızan başbakandan dezenfektanlı yanıt -Devamını oku...
- Hollanda'da bin 300 kişilik normalleşme araştırması -Devamını oku...
- Hastalığı ile hayranlarını korkutan Neslihan Atagül'den güzel bir haber geldi. Sefirin Kızı dizisinden hastalığı nedeni ile ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, sürpriz bir teklif geldi. Hollywood yolcusu olduğu öğrenilen Neslihan Atagül dünyaca ünlü yıldızlarla aynı filmde yer alacak. - Devamını oku...
- Bir dönemin sevilen dizilerinden "Sihirli Annem"in çocuk oyuncuları büyüdü. Onlardan biri de Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner... - Devamını oku...
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- Antalyaspor yöneticisinden şok iddia: Fenerbahçeliler Nuri Şahin'e Almanca küfürler etti. - Devamını oku...
- FIFA Galatasaray'a Luyindama için 736 bin euro sakatlık tazminatı ödeyecek. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- EZOGELİN ÇORBASI
- PATATESLİ KÖFTELİ YEMEK
- NOHUT SALATASI
- KEMALPAŞA TATLISI