09.05.2020
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Türkiye Akşam Postası | 9 Mayıs 2020

Akşam Postası | 9 Mayıs 2020

Türkiye

Akşam Postası | 9 Mayıs 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

09 Mayıs 2020, Cumartesi 17:43 Son Güncelleme:
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Gündem

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi. -Devamını oku...

Erdoğan salgın hastanelerini inceledi. -Devamını oku...

Sağlık Bakanı Koca: Riski görün. -Devamını oku...

Bilim Kurulu Üyesi kalabalığı işaret ederek 2 ve 3. dalga için uyardı. -Devamını oku...

Akar: 1359 terörist etkisiz hale getirildi. -Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'ler için önemli açıklama. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 yeni konser. -Devamını oku...

11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. -Devamını oku...

TIR şoförleri hakkında önemli açıklama. -Devamını oku...

İstanbul Havalimanı'nda alınacak önlemler belli oldu. -Devamını oku...

Bakan Ersoy'dan Olimpos için garanti. -Devamını oku...

Dünya

Almanya'da camiler ibadete açıldı. -Devamını oku...

Ivanka Trump'ın asistanı corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Spor

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve çalışanda corona virüs çıktı. -Devamını oku...

Magazin

Oyuncu Burak Deniz trafikte dehşet saçtı. - Devamını oku...

Anket: Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en güzel ismi kim? - Devamını oku....

Hande Erçel, 750 bin TL'lik anlaşma imzaladı. - Devamını oku...

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez düğünlerini erteledi. - Devamını oku...

Günün iftar menüsü

İftara ne pişirsem diyenlere günün menüsü!

  • Tel şehriye çorbası tarifi
  • Pirzola tarifi
  • Sebzeli pilav tarifi
  • Keşkül tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

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