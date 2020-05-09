Akşam Postası | 9 Mayıs 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
09 Mayıs 2020, Cumartesi 17:43 Son Güncelleme:
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Gündem
Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi. -Devamını oku...
Erdoğan salgın hastanelerini inceledi. -Devamını oku...
Sağlık Bakanı Koca: Riski görün. -Devamını oku...
Bilim Kurulu Üyesi kalabalığı işaret ederek 2 ve 3. dalga için uyardı. -Devamını oku...
Akar: 1359 terörist etkisiz hale getirildi. -Devamını oku...
Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'ler için önemli açıklama. -Devamını oku...
Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 yeni konser. -Devamını oku...
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. -Devamını oku...
TIR şoförleri hakkında önemli açıklama. -Devamını oku...
İstanbul Havalimanı'nda alınacak önlemler belli oldu. -Devamını oku...
Bakan Ersoy'dan Olimpos için garanti. -Devamını oku...
Dünya
Almanya'da camiler ibadete açıldı. -Devamını oku...
Ivanka Trump'ın asistanı corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
Spor
Beşiktaş'ta bir futbolcu ve çalışanda corona virüs çıktı. -Devamını oku...
Magazin
Oyuncu Burak Deniz trafikte dehşet saçtı. - Devamını oku...
Anket: Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en güzel ismi kim? - Devamını oku....
Hande Erçel, 750 bin TL'lik anlaşma imzaladı. - Devamını oku...
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez düğünlerini erteledi. - Devamını oku...
Günün iftar menüsü
İftara ne pişirsem diyenlere günün menüsü!
- Tel şehriye çorbası tarifi
- Pirzola tarifi
- Sebzeli pilav tarifi
- Keşkül tarifi