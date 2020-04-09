Türkiye Akşam Postası | 9 Nisan 2020

Akşam Postası | 9 Nisan 2020

Türkiye

Akşam Postası | 9 Nisan 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

09 Nisan 2020, Perşembe 18:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gündem

  • Kapalı iş yerleri ve ofisler için alınacak corona virüs önlemleri açıklandı. Devamını oku...
  • İçişleri Bakanlığı tarafından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Devamını oku...
  • Corona virüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi hayata geçti.Devamını oku...
  • Özel hastaneler corona virüs hastalarından ücret talep edemeyecek.Devamını oku...
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta yoluyla tehdit ettiği öğrenilen CHP üyesi T.G için ihraç istendi.Devamını oku...
  • Zonguldak'ta corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi Kemal Soytürk'ün (52), hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına yazdığı son sözler ortaya çıktı. Devamını oku...


Dünya

  • Yoğun bakım doktoru 42-48-55-61 sayılarının anlamını açıkladı. Devamını oku...
  • İngiltere'de kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalan üç hemşire corona virüse yakalandı.Devamını oku...
  • İngiltere'nin en prestijli üniversitelerinden Oxford, corona virüs aşısının 6 ay içinde geliştirilebileceğini duyurdu.Devamını oku...
  • ABD'de ölenlerin sayısı son 24 saatte yaklaşık 2 bin artarak 13 bine yaklaştı. Buna rağmen, hava sahasındaki özellike uçak trafiğinin diğer ülkelere göre çok daha fazla olması radara yansıdı.Devamını oku...
  • Fransa Bilim Konseyi, ülkede corona virüs nedeniyle ölüm riski altında olan kişi sayısının 17 milyon olduğunu açıkladı.Devamını oku...


Magazin

  • Corona virüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'dan iyi haber geldi. - Devamını oku...
  • Bir süredir Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini duyurdu. - Devamını oku...
  • Cardi B, corona virüsle mücadele eden ailelere 1 milyon dolar bağışladı. - Devamını oku...
  • Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı dolandıran sahtekarın cezası belli oldu. - Devamını oku...


Spor

  • Fenerbahçe'nin Westerlo'da kiralık olarak forma giyen genç kalecisi Berke Özer, yabancı sınırı hakkındaki fikirlerini açıkladı. Berke, iyi oyuncunun her şartta oynayacağını, yabancı sınırı isteyenlerin ise oynamaya ihtiyacı olanlar olduğunu söyledi. - Devamını oku...
  • Mustafa Reşit Akçay: "Futbolda Brezilya'yı geçebiliriz, genimiz çok uygun" - Devamını oku...
  • Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, corona virüs salgınından ötürü ertelenen basketbol ligiyle alakalı planlarını açıkladı. Türkoğlu, her şey normalleşirse haziran-ağustos ayları arasında ligleri oynayıp bitirmek istediklerini söyledi. - Devamını oku...
  • Hikmet Karaman: 'Bence corona virüs hastalık değil, komplo' - Devamını oku...


Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

  • Yayla çorbası tarifi
  • Kapuska tarifi
  • Sebzeli makarna tarifi
  • Profiterol tarifi

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün podcast'i


Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
Candaş Tolga Işık
Fıkra gibi bir 'Burası Türkiye' hikâyesi daha!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Koronavirüse karşı umut veren adımlar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Tavsiye: Günde 50 bin kişiye test
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kapalı iş yerleri ve ofisler için alınacak corona virüs önlemleri açıklandı