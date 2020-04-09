Akşam Postası | 9 Nisan 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
09 Nisan 2020, Perşembe 18:05 Son Güncelleme:
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Gündem
- Kapalı iş yerleri ve ofisler için alınacak corona virüs önlemleri açıklandı. Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı tarafından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Devamını oku...
- Corona virüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi hayata geçti.Devamını oku...
- Özel hastaneler corona virüs hastalarından ücret talep edemeyecek.Devamını oku...
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta yoluyla tehdit ettiği öğrenilen CHP üyesi T.G için ihraç istendi.Devamını oku...
- Zonguldak'ta corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi Kemal Soytürk'ün (52), hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına yazdığı son sözler ortaya çıktı. Devamını oku...
Dünya
- Yoğun bakım doktoru 42-48-55-61 sayılarının anlamını açıkladı. Devamını oku...
- İngiltere'de kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalan üç hemşire corona virüse yakalandı.Devamını oku...
- İngiltere'nin en prestijli üniversitelerinden Oxford, corona virüs aşısının 6 ay içinde geliştirilebileceğini duyurdu.Devamını oku...
- ABD'de ölenlerin sayısı son 24 saatte yaklaşık 2 bin artarak 13 bine yaklaştı. Buna rağmen, hava sahasındaki özellike uçak trafiğinin diğer ülkelere göre çok daha fazla olması radara yansıdı.Devamını oku...
- Fransa Bilim Konseyi, ülkede corona virüs nedeniyle ölüm riski altında olan kişi sayısının 17 milyon olduğunu açıkladı.Devamını oku...
Magazin
- Corona virüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'dan iyi haber geldi. - Devamını oku...
- Bir süredir Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini duyurdu. - Devamını oku...
- Cardi B, corona virüsle mücadele eden ailelere 1 milyon dolar bağışladı. - Devamını oku...
- Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı dolandıran sahtekarın cezası belli oldu. - Devamını oku...
Spor
- Fenerbahçe'nin Westerlo'da kiralık olarak forma giyen genç kalecisi Berke Özer, yabancı sınırı hakkındaki fikirlerini açıkladı. Berke, iyi oyuncunun her şartta oynayacağını, yabancı sınırı isteyenlerin ise oynamaya ihtiyacı olanlar olduğunu söyledi. - Devamını oku...
- Mustafa Reşit Akçay: "Futbolda Brezilya'yı geçebiliriz, genimiz çok uygun" - Devamını oku...
- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, corona virüs salgınından ötürü ertelenen basketbol ligiyle alakalı planlarını açıkladı. Türkoğlu, her şey normalleşirse haziran-ağustos ayları arasında ligleri oynayıp bitirmek istediklerini söyledi. - Devamını oku...
- Hikmet Karaman: 'Bence corona virüs hastalık değil, komplo' - Devamını oku...
Günün menüsü
"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!
- Yayla çorbası tarifi
- Kapuska tarifi
- Sebzeli makarna tarifi
- Profiterol tarifi
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
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