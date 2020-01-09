Akşam Postası | 9 Ocak 2020

Gündem

Erdoğan, Berfin davasındaki karara sert tepki göstererek "Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın. Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin." dedi. Devamını oku...

Dışişleri Bakanlığı tarafından bazı Akdeniz ülkelerinin katıldığı Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik açıklamaların gerçekdışı tezlere dayandırıldığını açıkladı. Devamını oku...

İran'ın ABD üslerini füzelerle vurmasının hemen ardından Irak'a giden Dışişleri Bakanı, "Bu ziyaretle vermek istediğimiz mesaj şudur: Irak yalnız değildir, bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız. Biz, Irak'ın yabancı güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz" dedi. Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası'nın geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendireceğini duyurdu. Devamını oku...

İstanbul'da aylardır beklenen yağmurların etkili olması ile birlikte barajlarda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı. Devamını oku...

Dünya

ABD, BM'ye mektup göndererek 'gerilimin azaltılması için ön koşulsuz İran ile görüşmeye 'hazırız' demişti. İran'ın BM temsilcisi, ABD Başkanı'nın dile getirdiği barış teklifini ülkesi yaptırımlar altındayken 'inanılmaz' bulduğunu söyledi. Devamını oku...

İran'ın başkenti Tahran'ın yakınlarında füzeyle düşürüldüğü öne sürülen Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. 176 kişinin hayatını kaybettiği uçakla ilgili Ukrayna'dan önemli bir açıklama geldi. Devamını oku...

İran'da komutan Kasım Süleymani'nin halefi Kaani önemli açıklamalarda bulundu. Kaani, Tahran ders vermeye devam edecek açıklamalarında bulundu. Devamını oku...

ABD ile İran'ın gerginliği devam ederken ülkenin dini lideri Hamaney, Trump'ın yüzüne atılmış 'kanlı tokat' fotoğrafını kendi sitesinden yayınladı. Devamını oku...

Dünya Akıl Sağlığı Komisyonu Trump'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde Kongre'yi uyardı. Komisyon, Trump'ın 'savaş çıkarmaya doğru giden gücünün' elinden alınmasını savunuyor. Devamını oku...





Spor

-Jesse Sekidika Galatasaray formasını giydi - Devamını oku...

-Dundalk'ın yeni oyuncusu Jesus Perez, transferi yanlışlıkla Tinder'dan açıkladı - Devamını oku...

-Ryan Babel akşam uçağıyla Amsterdam'a gidiyor. Babel, 19:20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yaptırdı. - Devamını oku...

-Caner Erkin: Sahadaki sinirli hallerime Şükran da inanamıyor - Devamını oku...

-Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Jacques Comolli, yapılan transferlerden çıkar elde ettiğine dair haberlerden yıldı ve Twitter hesabı açtı. - Devamını oku...

-Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu, çatısındaki çelik aksamlarda tespit edilen sorunlar nedeniyle geçici bir süre kullanıma kapatıldı. - Devamını oku...





Magazin

Aleyna Tilki, İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı. Polis merkezine götürülen Tilki, ifadesi alındıktan sonra havalimanından ayrıldı. Devamını oku...

Bir dönemin ünlü mankeni Eylem Şenkal, bir hastanede spor psikoloğu olarak göreve başladı. Devamını oku...

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı 'Hakan: Muhafız' ve 'Beren Saat'in başrolü istlendiği 'Atiye'nin ardından Netflix, 2020 yılında yeni Türk dizileri için harekete geçti. Devamını oku...

Almanya’da yaşayan müzisyen Ersoy Dinç, düncaya ünlü şarkıcı Madonna’dan teklif aldığını iddia etti. Devamını oku...

İbrahim Tatlıses, büyük oğlunun açtığı saç ekim merkezinin davetinde 68’inci yaşını kutladı. Devamını oku...





Günün şarkısı