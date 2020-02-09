Akşam Postası | 9 Şubat 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin Ortadoğu planı ile ilgili, "Plan bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz, bu hayali tanımıyoruz" dedi. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son meteorolojik verilere göre İstanbul’da mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün akşam saatlerinden mevsim normalleri civarına yükseleceğini belirtti. Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız, yarını bekleyin' dedi. Devamını oku...

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Zonguldak, Karabük ve ilçelerinde de, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Devamını oku...

Dünya

Tayland'da kıdemli başçavuş Jakrapanth Thomma bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenleyip ardından binayı ateşe verdi. Thomma, 20 kişinin öldüğü saldırı anını canlı yayınladı. Devamını oku...

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 812’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198’e yükseldi. Yeni tip koronavirüse 'yeni koronavirüs zatürresi' adı verildi. Devamını oku...

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor” dedi. Devamını oku...

Spor

Belçika, Hollanda ve Almanya liglerinde 9 maç, fırtına nedeniyle ertelendi - Devamını oku...

Konyaspor'da Aykut Kocaman'la 3. kez yollar ayrıldı. Kocaman yönetimindeki Konyaspor bu sezon 21 maçta 20 puan topladı ve küme düşmeme mücadelesi veriyor. - Devamını oku...

Çaykur Rizespor, Göztepe maçı için İzmir'e gidemedi. TFF, maçı ileri bir tarihe erteledi. - Devamını oku...

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan maçta fiziksel müdahaleye varan tartışma yaşayan iki oyuncu Baiano ile Sörloth, WhatsApp konuşmalarını yayınladı. - Devamını oku...

Magazin

Sunucu Saba Tümer, yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı. Daha önce David Beckham'ın Duha'da kaldığı otele tatile giden Tümer, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını açıkladı. Devamını oku...

Tatil için lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Neslihan Atagül- Kadir Doğulu çifti, karavanlarını yeniledi. Devamını oku...

Acun Ilıcalı 16 Şubat'ta başlayacak Survivor 2020 kadrosunu sosyal medya hesabından paylaştı... Devamını oku...

Günün iyi haberi

Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı. Bu kapsamda yayımlanan makalelerde, düz paketin kullanıcılardan yüzde 81'inde günde en az bir kere sigarayı bırakmayı düşündürdüğüne, yüzde 70'inde sigarayı daha az tatmin edici buldurduğuna, yüzde 66'sında sigaranın kalitesinin düşük olduğu düşüncesi oluşturduğuna yer veriliyor" dedi.

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Marmaray’da İstanbul Kart’ına para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı. - Devamını oku...

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