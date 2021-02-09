Akşam Postası | 9 Şubat 2021

İstanbul'da beklenen kar yağışı için gün ve saat verildi.

Dünya Sağlık Örgütü ekibi, 'Aralık 2019'dan önce Wuhan'da korona olduğuna dair bir kanıt yok' dedi. Ekip ayrıca, yarasa ve pangolinlerin virüsü bulaştırdığına dair de bir kanıt olmadığını açıkladı.

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi Ünlüler takımında yarışan Çağrı'nın anlattıkları izleyicileri oldukça etkiledi. Gözyaşlarını tutamayan Çağrı, Survivor'ın kendisi için son şans olduğunu ifade etti. Devamını oku...

Farah Zeynep Abdullah, önceki gün Levent'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını açıklayan oyuncuya, hastalığı soruldu. Devamını oku...

Oyuncu Hakan Meriçler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün Akaretler'de görüntülenince gerildi. Devamını oku...

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ve rapçi eşi Jay Z, Malibu'da bir restoranda objektiflere takıldı. Tanınmamak için güneş gözlüğü takan çift, yine de gazetecilerden kaçamadı. Devamını oku...