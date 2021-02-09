Akşam Postası | 9 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İzmir'in Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Mutasyonlu virüs nedeniyle izolasyon süresi 10 güne yükseltildi. İstanbul'da beklenen kar yağışı için gün ve saat verildi. Daha fazlası için Akşam Postası.
09 Şubat 2021, Salı 17:57 Son Güncelleme:
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- Mutasyonlu virüs nedeniyle izolasyon süresi 10 güne yükseltildi. Devamını oku...
- İYİ Parti'de vekillerin Muharrem İnce'nin partisine katılacağı iddiası Meral Akşener'i harekete geçirdi. Devamını oku...
- Diyarbakır'da 10 bin kişiye iş sağlayacak Karacadağ OSB projesi onaylandı. Devamını oku...
- Türkiye'de Brezilya mutasyonu görülen tek hasta İstanbul'da bir hastanedeymiş. Devamını oku...
- İstanbul'da beklenen kar yağışı için gün ve saat verildi. Devamını oku...
- İzmir'in Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Devamını oku...
- Hamile eşini öldüren koca oğluna isim düşünürken cinayetin sinyalini vermiş. Devamını oku...
- Hangi ülkeler turistlere koronavirüs aşısı şartı koyacak? Devamını oku...
- Dünya Sağlık Örgütü ekibi, 'Aralık 2019'dan önce Wuhan'da korona olduğuna dair bir kanıt yok' dedi. Ekip ayrıca, yarasa ve pangolinlerin virüsü bulaştırdığına dair de bir kanıt olmadığını açıkladı. Devamını oku...
- Kentin suyunu zehirlemeye çalışan hacker son anda fark edilerek önlendi. Devamını oku...
- Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi Ünlüler takımında yarışan Çağrı'nın anlattıkları izleyicileri oldukça etkiledi. Gözyaşlarını tutamayan Çağrı, Survivor'ın kendisi için son şans olduğunu ifade etti. Devamını oku...
- Farah Zeynep Abdullah, önceki gün Levent'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını açıklayan oyuncuya, hastalığı soruldu. Devamını oku...
- Oyuncu Hakan Meriçler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün Akaretler'de görüntülenince gerildi. Devamını oku...
- Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ve rapçi eşi Jay Z, Malibu'da bir restoranda objektiflere takıldı. Tanınmamak için güneş gözlüğü takan çift, yine de gazetecilerden kaçamadı. Devamını oku...
- ABD’li model Charlotte McKinney (27), yüzü olduğu La Senza markası için Sevgililer Günü pozları verdi. Bu yıl pandemi nedeniyle özel bir planı olmadığını, sevgilisi Nathan Kostechko ile evde romantik bir gün geçirmeyi planladıklarını söyledi. Devamını oku...
- Konyaspor, Beşiktaş maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırmıştı. Takımın yeni hocası İlhan Palut oldu. Palut son olarak Göztepe'yi çalıştırmıştı. - Devamını oku...
- Süper Bilgisayar, Süper Lig'in şampiyonunu ve küme düşenlerini belirledi. Şampiyon Galatasaray, Başakşehir ise küme düşüyor! - Devamını oku...
- Maradona'nın ölümüyle ilgili 3 şüpheli daha soruşturmaya alındı - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kremalı mantar çorbası
- Körili tavuklu pilav
- Semizotu salatası
- Şekerpare
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