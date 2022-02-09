Akşam Postası | 9 Şubat 2022

Emniyet açıkladı: Canlı bomba saldırısı önlendi! -Devamını oku...

Arızalanan telesiyejde korku dolu anlar! Dayanamayıp aşağı atladılar -Devamını oku...

Elektrik faturasıyla ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması -Devamını oku...

Bir kent alarmda! Sağlık Bakanlığı özel ekip gönderdi... -Devamını oku...

İrem Ay'ın işkence görüntülerinin ardından şoke eden iddia! -Devamını oku...

Tolga Daşkıran olayında flaş karar! Tahliye edildi -Devamını oku...

Elektrik faturasında indirim için 4 formül: Dağıtım bedeli ve kilowatsaat kararı... -Devamını oku...

SMA ilaçlarıyla ilgili Bakanlık'tan açıklama: Artık zorunlu değil -Devamını oku...

İsveç'te korona virüse mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve ücretsiz Covid-19 test uygulaması bugün itibariyle sonlandırıldı. -Devamını oku...

Rusya Dışişleri Bakanı'ndan şok sözler: Aptalca şeyler yapmamaya davet ediyoruz -Devamını oku...

İran, bin 450 kilometre menzil içerisindeki hedefleri vurabilen ve karadan karaya ateşlenen Hayberşeken (Hayber Kırıcısı) adlı füzesinin tanıttı. -Devamını oku...

Ece Erken'in eşi, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı. Ece Erken'den ilk açıklama geldi.- Devamını oku

Yargı dizisinde ‘Ceylin’ karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla göz dolduran Pınar Deniz, bir süredir Evlilik Hakkında Her Şey isimli diziyle ekrana gelen Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyordu. Şimdi ise Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. - Devamını oku

Buse Varol ve Alişan’ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar geziyordu. Evleri ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Çift, kızlarının doğum gününü bile ayrı ayrı kutlamıştı. Bir süredir boşanacakları haberleri de sık sık gündeme geliyordu. Son olarak çiftin resmi işlemlere başladığı iddia edildi. Alişan'dan açıklama geldi. - Devamını oku

6 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Başak Dizer, son olarak Instagram sayfasından bir paylaşım yaptı. Hamile olan Başak Dizer’in karnının belirginleştiği fotoğraf karesine yansıdı. - Devamını oku

Sivasspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi: Bandırmaspor 2 - 4 Sivasspor - Devamını oku...

Domenec Torrent'le yolları ayırmanın maliyeti ne? Ortaya çıktı - Devamını oku...

Sankhare, "Giresunspor başkanı beni tehdit ediyor" dedi, kulüpten açıklama geldi. - Devamını oku...