Akşam Postası | 9 Temmuz 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Diyarbakır cezaevi boşaltılıyor. Aile hekimliklerinde yeni dönem başladı! Bakan Koca'dan önemli aşılama hedefi! Daha fazlası için Akşam Postası.
09 Temmuz 2021, Cuma 17:38 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Diyarbakır cezaevi boşaltılıyor -Devamını oku...
Aile hekimliklerinde yeni dönem başladı! -Devamını oku...
Çeşme tatilci akınına uğradı, plajlar doldu taştı -Devamını oku...
Bakan Koca'dan önemli aşılama hedefi! -Devamını oku...
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Muğla Datça açıklarında deprem -Devamını oku...
Bangladeş’te yangın faciası! 52 kişi hayatını kaybetti… -Devamını oku...
Star TV'deki sabah programı final yapan ünlü sanatçı Demet Akalın, hayranlarına sürpriz yaparak yeni bir anlaşma imzaladı. Demet Akalın, yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. - Devamını oku
46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, tatil pozlarına devam ediyor. Altuğ köpeği Gazoz ile verdiği pozlarla beğeni topladı. - Devamını oku
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, şimdi ise kendisine dadı aradığını duyurdu. - Devamını oku
“Camdaki Kız”ın Tako’su Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı’da görüntülendi. Hamza Yazıcı, ilişkisi hakkında konuştu. - Devamını oku
Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı -Devamını oku...
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Fiyatı belli oldu -Devamını oku...