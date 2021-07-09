Türkiye Akşam Postası | 9 Temmuz 2021

Akşam Postası | 9 Temmuz 2021

Türkiye

Akşam Postası | 9 Temmuz 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Diyarbakır cezaevi boşaltılıyor. Aile hekimliklerinde yeni dönem başladı! Bakan Koca'dan önemli aşılama hedefi! Daha fazlası için Akşam Postası.

09 Temmuz 2021, Cuma 17:38 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Diyarbakır cezaevi boşaltılıyor -Devamını oku...

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