Türkiye Akşam saatleri için fırtına uyarısı

Akşam saatleri için fırtına uyarısı

Türkiye

Akşam saatleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada bu akşam saatlerinde Ege Bölgesi'nde fırtına beklendiği uyarısı yapıldı.

07 Mart 2020, Cumartesi 14:21 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Denizi’nde halen güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak zaman zaman 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Beklenen fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

İHA

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