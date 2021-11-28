İmla kurallarına dikkat edenler ve bazı kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenmek isteyenler için akşam üzeri yazılışını araştırdık. Peki, akşam üzeri nasıl yazılır?

TDK'YA GÖRE AKŞAM ÜZERİ NASIL YAZILIR?

Öğleden sonra yetişemez muhtemelen akşamüzeri burada olur. DOĞRU

Seninle muhteşem bir akşam üzeri geçirdik teşekkür ederim. YANLIŞ

Cunda Adası, akşamüzeri o kadar güzel olur ki... DOĞRU

Akşam üzeri sahile ineriz istersen kahve de içebiliriz. YANLIŞ



