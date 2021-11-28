Akşam Üzeri nasıl yazılır? TDK'ya göre Akşam Üzeri kelimesinin doğru yazılışı..
Birçok kişi Akşam Üzeri'nin nasıl yazıldığını merak ediyor. Peki, akşamüzeri nasıl yazılır? Akşam üzerimi yoksa akşamüzeri mi? TDK'ya göre akşam üzeri nasıl yazılır?
28 Kasım 2021, Pazar 16:57 Son Güncelleme:
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İmla kurallarına dikkat edenler ve bazı kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenmek isteyenler için akşam üzeri yazılışını araştırdık. Peki, akşam üzeri nasıl yazılır?
TDK'YA GÖRE AKŞAM ÜZERİ NASIL YAZILIR?
Öğleden sonra yetişemez muhtemelen akşamüzeri burada olur. DOĞRU
Seninle muhteşem bir akşam üzeri geçirdik teşekkür ederim. YANLIŞ
Cunda Adası, akşamüzeri o kadar güzel olur ki... DOĞRU
Akşam üzeri sahile ineriz istersen kahve de içebiliriz. YANLIŞ