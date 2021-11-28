Pratik Bilgiler Akşam Üzeri nasıl yazılır? TDK'ya göre Akşam Üzeri kelimesinin doğru yazılışı..

Akşam Üzeri nasıl yazılır? TDK'ya göre Akşam Üzeri kelimesinin doğru yazılışı..

Pratik Bilgiler

Akşam Üzeri nasıl yazılır? TDK'ya göre Akşam Üzeri kelimesinin doğru yazılışı..

Birçok kişi Akşam Üzeri'nin nasıl yazıldığını merak ediyor. Peki, akşamüzeri nasıl yazılır? Akşam üzerimi yoksa akşamüzeri mi? TDK'ya göre akşam üzeri nasıl yazılır?

28 Kasım 2021, Pazar 16:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İmla kurallarına dikkat edenler ve bazı kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenmek isteyenler için akşam üzeri yazılışını araştırdık. Peki, akşam üzeri nasıl yazılır?

TDK'YA GÖRE AKŞAM ÜZERİ NASIL YAZILIR?

Öğleden sonra yetişemez muhtemelen akşamüzeri burada olur. DOĞRU

Seninle muhteşem bir akşam üzeri geçirdik teşekkür ederim. YANLIŞ

Cunda Adası, akşamüzeri o kadar güzel olur ki... DOĞRU

Akşam üzeri sahile ineriz istersen kahve de içebiliriz. YANLIŞ


Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rüyada yalınayak yürümek ne anlama geliyor?