Aksaray Belediye Başkanlığı 25 itfaiye eri alacak
Aksaray Belediye Başkanlığı Başkanlığı bünyesinde itfaiye eri olarak çalışmak üzere 25 personel alacak. Başvuracak kişiler, istenen belgeler ve itfaiye eri olmak için istenilen şartlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
12 Mart 2020, Perşembe 17:48 Son Güncelleme:
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Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.