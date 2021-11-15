Aksaray Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü 20 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
15 Kasım 2021, Pazartesi 16:59 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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