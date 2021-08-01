Aksaray Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 16 Ağustos 2021 olarak açıklandı.
01 Ağustos 2021, Pazar 16:59 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Aksaray Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacak. Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.
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