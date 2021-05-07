Türkiye Aksaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Aksaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Aksaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

07 Mayıs 2021, Cuma 17:20 Son Güncelleme:
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Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. açıklaması yapıldı.


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