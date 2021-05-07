Aksaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
07 Mayıs 2021, Cuma 17:20 Son Güncelleme:
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Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. açıklaması yapıldı.